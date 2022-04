Imperija Ilona Maska obuhvata sve između Tesla Motors i Space X kompanije iliti više od 100.000 ljudi koji rade u njima!

Izvor: SmartLife / YouTube @Saturday Night Live

Otvaranjem gigafabrike Ilon Mask je svojoj imperiji dodao još oko 20.000 zaposlenih, što znači i zvanično najbogatiji čovjek planete vodi više od 100.000 zaposlenih u svojim kompanijama širom svijeta.

Da bi se uspješno bavio biznisom i da bi uspijevao da ostane uvijek korak ispred svih situacija koje bi mogle da ga iznenade, Ilon Mask pristupa s posebnom pažnjom upravljanju kompanijom i njihovim zaposlenima.

Mikro menadžment

Sam Ilon Mask sebe je u intervjuu za američki The Wall Street Journal opisao kao nano menadžera.

"Dijamanti se stvaraju pod pritiskom, a Ilon Mask je lider među proizvođačima dijamanata", rekla je Doli Sing, bivša direktorka za upravljanje talentima u Space X kompaniji Ilona Maska.

Da bi stvarao nevjerovatne stvari Ilon Mask lično komunicira sa svojim zaposlenima, gura ih unaprijed i motiviše ih da budu najbolja verzija sebe, ma koliko to zvučalo kao otrcana fraza, otkriva jedan od softverskih inženjera za Insider magazin. "On jednostavno izaziva ljude konstantno, gura ih preko njihovih granica koje su oni sami sebi postavili i držeći ih na takvom tlu on zaista dobija bolje od njih", rekao je inženjer.

Ovo stručnjaci nazivaju nekom vrstom mikromenadžmenta, a Entrepreneur portal otkriva da to košta firmu i novca i vremena, ali da Mask ne žali, jer daje rezultate i zaposlenima i njemu.

Vidi opis 3 PRAVILA ILONA MASKA: Kako uspješno vodi više od 100.000 svojih zaposlenih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO / ScreenShot / Neuralink Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nije sramota otići sa sastanka

Mask je, takođe podijelio svoju važnu filozofiju svog upravljanja sa svim radnicima Tesla Motors kompanije u mejlu iz 2018, u kojem je napisao da bi generalno trebalo da bude manje kraćih sastanaka, a ljudi koji im ne doprinose trebalo bi jednostavno da odu. "Izađite sa sastanka ili prekinite poziv čim postane očigledno da mu ne dodajete vrijednost", rekao je on. "Nije bezobrazluk otići, nepristojno je natjerati nekoga da ostane i gubi vrijeme s vama".

Rekao je da bi zaposleni trebalo da odbace žargon i preskoče komandni lanac kako bi poboljšali komunikaciju. Takođe je rekao da postoji sloboda u vezi sa pravilima kompanije. "Ako je praćenje 'pravila kompanije' očigledno smiješno u određenoj situaciji, tako da bi to moglo da napravi odličan crtani film ili nešto slično, onda bi to pravilo trebalo da se promijeni", napisao je on.

U jednom mejlu poslatom prošlog oktobra (2021. godine), a koji je prvi objavio CNBC, Mask je zaposlenima u Tesla Motors kompaniji rekao da mu ne smeta ako slušaju muziku u fabrici ili dodaju “bilo koje radio sitnice koje im rad čine prijatnijim“.

Drugi put može biti manje fleksibilan

U drugom oktobarskom mejlu, Mask je rekao menadžerima kompanije da imaju tri načina da nastave kada im pošalje mejl sa eksplicitnim uputstvima:

objasniti mu zašto griješi zatražiti pojašnjenje ili izvršiti uputstva.

"Ako se ništa od navedenog ne uradi, od tog menadžera će biti zatraženo da odmah podnese ostavku" i Mask to pravilo poštuje.

Ispadi bijesa i incidenti nisu pravilo?

Navodno, Mask ima kratak fitilj sa svojim zaposlenima.

"Ako kažete nešto pogrešno ili napravite jednu grešku ili ga na pogrešan način iznenadite, on bi odlučio da ste idiot i ništa ne bi moglo da promijeni njegovo mišljenje", rekao je viši izvršni inženjer u Tesla kompaniji za The Wired 2018. godine.

Predstavnik kompanije rekao je tada za isti magazin da Mask "ponekad preduzme težak korak otpuštanja ljudi koji slabo rade i to one koji dovode uspjeh cijele kompanije u opasnost".

Iste godine, zaposleni su za Insider rekli da bi Mask ponekad mogao biti i zahtjevan i nepredvidiv. "Ilon u suštini radi šta hoće, kad god poželi". Navodno, Mask je često bjesnio na sastancima sa rukovodiocima i niže rangiranim osobljem, pa čak i odlazio sa sastanaka, navodi se u knjizi izvještača The Wall Street Journal-a, Tima Higinsa. Ipak, Mask je osporio neke od anegdota iz knjige, nazivajući je "lažnom i dosadnom".

Mask je tada rekao da mu zaposleni rijetko kad izazivaju bijes, jer "daje jasne i iskrene povratne informacije koje se ne mogu protumačiti kao ismijavanje niti omalovažavanje".