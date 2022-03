Ilon Mask je nedavno na Twitter mreži izjavio da je nezadovoljan slobodom govora na ovoj mreži i da ozbiljno razmišlja da kreira svoju društvenu mrežu.

Problem koji je u osnovi Maskovog nezadovoljstva leži u njegovom dogovoru sa SEC, komisijom za hartije od vrednosti, iz 2018. godine, po kojem je Mask dužan da dobije odobrenje od direktora kompanije Tesla, prije nego što objavi neki tvit vezan za ovu kompaniju.

Podsjetimo, Mask je u novembru mjesecu pitao svoje pratioce na Twitter mreži da li treba da proda 10% svojih akcija u kompaniji Tesla. Nakon toga SEC je pozvao predstavnike kompanije Tesla na razgovor, jer je Maskov tvit izazvao veliku prodaju dionica ove kompanije. Mask je ovo nazvao uznemiravanjem i maltretiranjem, i onda je započelo sudsko nadmudrivanje sa SEC.

Mask tvrdi da je u pitanju ograničavanje prava na slobodu govora, a SEC da Mask svojim tvitovima utiče direktno na vrijednost dionica kompanije Tesla.

Kao odgovor na dešavanja Mask je napisao da razmišlja o razvoju nove društvene mreže, vrlo vjerovatno decentralizovane i bazirane na blokčejn tehnologiji. Mask je 25. marta postavio anketu na kojoj je većina odgovorila da Twitter ne poštuje pravila slobode govora. On je takođe dodao da će ishod ankete biti veoma važan za dalje. Sa više od 70% ljudi koji su se složili da Twitter ne igra baš po pravilima demokratije, vjerujemo da je ovo vetar u leđa najbogatijem čovjeku na svetu.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?