Problem je u tome što se pravila često mijenjaju - Facebook stalno uklanja fan, te poslovne stranice, a bez znanja i pristanka vlasnika.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Oleg Magni

Dešava se da korisnici prijavljuju tuđe Facebook stranice, ponekad s vrlo dobrim razlogom, ali često i zbog toga što se ne slažu sa sadržajima koji se dijele.

Nakon toga može da se dogodi da postovi sa prijavljene stranice postanu nevidljivi drugim korisnicima, ili da stranica bude obrisana.

Ukoliko neka stranica krši pravila korišćenja pijrete joj restrikcije, a admin će o tome biti obaviješten preko notifikacije, bez daljih uputstava kome bi i kako mogao da se požali.

Vlasnici stranica često ne razumiju koja su tačno pravila prekršili, budući da ni o tome nema detaljnijih informacija, a ulog je veliki – posebno za one koji imaju veliki broj pratilaca, te im posao zavisi od posjećenosti web sajta.

Nevolja je u tome što Facebook svojim korisnicima obično ne šalje mejlove s detaljnim objašnjenjima, već se sve završava notifikacijom. Prvi korak koji vlasnici obrisanih, ili stranica koje su dobile žuti karton, moraju da naprave jeste da odu na stranicu na kojoj mogu da prijave problem. To zvuči lakše nego što jeste – put do stanice za podršku uopšte nije lak.

Vidi opis KAKO DA FACEBOOK DOBIJE VAŠU ŽALBU: Šta da radite kad vam zaprijete brisanjem poslovne stranice Jedan je Don Pratim šta se dešava na Twitteru Mali problem, saćemo to da rešimo Da se zna ko je glavni Najbolji drugari Pomozi Bože se ne peva samo na utakmicama Levo je vakcinacija A nisu hteli da slušaju Twitter i McDonalds, stari drugari Sad će Mark to časkom da sredi Nek se biju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: SmartLife / Twitter / Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: SmartLife / Reddit.com / Printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Facebook u sekciji za pomoć uopšte ne nudi direktan link ka podršci, već je ovaj zakopana duboko u Help centru, pod naslovom „Report an Issue with Facebook Pages“. Korisnik tu može da se požali, te da u određeno polje kopira link ka svojoj stranici, pruži detaljan opis problema, u nadi da će saznati koja je pravila prekršio.

Može da se dogodi da ovaj formular uopšte ne pomogne, te da stranica ostane obrisana i nakon što se sazna u čemu je problem. To umije da bude veliki problem za one čiji web sajtovi najviše posjetilaca dobijaju s društvenih mreža, ali brisanje stranice i napuštanje platforme nije rešenje.

Korisnicima se preporučuje da na vrijeme razvijaju stranice i profile na drugim socijalnim platformama, a kako bi manje trpjeli u slučaju problema sa Facebook poslovnom stranicom. Pored toga se savjetuje da se dobro prouče pravila korišćenja, kako bi korisnik na vrijeme shvatio koje mu opasnosti prijete na društvenoj mreži Facebook.

Problem je u tome što se pravila često mijenjaju. Facebook stalno uklanja fan, te poslovne stranice, a bez znanja i pristanka vlasnika. I kada obavještenja ima, obično su štura, s nedovoljno informacija. Tu su i brojne druge restrikcije, pa se administratorima zabranjuje postavljanje postova na određeno vrijeme, te reklamiranje, što je opet gubitak za posao.

Kako da povratite Facebook stranicu Izvor: Smart Life/ @Cyril Dason

Korisnici se podsjećaju da nisu vlasnici svojih poslovnih stranica i da su tu samo zbog toga što im je Facebook dozvolio. Bilo bi dobro da im dopusti i da razumiju pravila korišćenja, te to koga tačno vrijeđaju svojim postovima.