Drajveri zvanično potpisani sa NVIDIA kodovima prepuni virusa i zaobilaze sve zaštite na Windows 10 i 11 operativnim sistemima.

Zvanični sertifikati iskorišćeni su za kreiranje nove generacije malicioznih softvera koji imaju sve validne sertifikate potrebne da ih operativni sistem propusti kroz svoje bezbednosne barijere. Hakeri najčešće koriste trojanca zvanog Quasar RAT koji omogućava kontrolu nad vašim računarom sa udaljene lokacije, a poseduje validan NVIDIA sertifikat.

As part of the #NvidiaLeaks, two code signing certificates have been compromised. Although they have expired, Windows still allows them to be used for driver signing purposes. See the talk I gave at BH/DC for more context on leaked certificates: https://t.co/UWu3AzHc66pic.twitter.com/gCrol0BxHd