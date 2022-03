Ukoliko posedujete PayPal nalog i koristili ste ga za plaćanje, postoji velika šansa da imate aktivne pretplate koje vam redovno skidaju novac, a da to i ne znate.

Izvor: Shutterstock / Billion Photos

Jedna od opcija koju PayPal nudi svojim klijentima su aktivne pretplate. U suštini se radi o mogućnosti da dozvolite nekom prodavcu da vam, bez dodatne provere naplaćuje svoje proizvode ili usluge. Primera radi, pretplatili ste se na neki striming servis, kupili ste kozmetiku koja ima opciju redovnog slanja nove kolekcije, ili prosto plaćate neki softver ili uslugu na godišnjem nivou.

Na žalost, opcija automatske pretplate nije toliko jasno objašnjena kada je aktivirate, tako da mnogi korisnici koji koriste PayPal za kupovinu proizvoda ili usluga van naše zemlje često i ne znaju da imaju aktivne pretplate i dozvole za skidanje novca sa računa. Ukoliko nemate PayPal nalog, pogledajte kako radi ovaj servis i čemu služi.

Šta je PayPal i kako radi Izvor: YouTube / Brimi Tech

PayPal pretplate

Ukoliko imate PayPal nalog i do sad ste posumnjali da biste mogli da budete neko ko ima ove pretplate, postoji jednostavan način da to proverite i da otkažete one koje ne želite da se automatski naplaćuju. Napomenućemo da je otkazivanje pretplate moguće do dana kada je na redu naredna naplata. Takođe, ukoliko ste proizvod ili uslugu već dobili, a tek treba da je platite, otkazivanje automatske naplate vas ne oslobađa obaveze plaćanja.

Do februara 2022. godine, postojala je opcija otkazivanja automatske pretplate preko mobilne aplikacije i kroz browser, ali je ova mogućnost ukinuta za mobilnu aplikaciju na svim platformama.

Kako proveriti i otkazati automatske pretplate?

Da biste otkazali automatske pretplate, prvo je potrebno da utvrdite da li imate neku od njih. Da biste to uradili, potrebno je da odete na PayPal sajt i ulogujete se sa svojim nalogom. Nakon toga kliknite na ikonicu zupčanika u gornjem desnom uglu. U opcijama podešavanja kliknite na listić Payments i u delu Automatic Payments kliknite na plavo dugme Manage automatic payments.

U levom delu ekrana nalaze se sve pretplate koje možete videti kao aktivne i kao neaktivne. Podrazumevano su odabrane aktivne i ukoliko imate nazive nekih firmi na ovom spisku, ili imate aktivne pretplate i dozvoljeno im je da skidaju novac sa vašeg računa bez dodatne provere.

Da biste otkazali pretplatu kliknite na neki od naziva firmi koje imaju aktivnu pretplatu, i u novom prozoru u statusu kliknite na dugme Cancel. Iskočiće vam dodatni prozor koji će vas pitati da potvrdite akciju i to je to. Celo uputstvo, korak po korak možete pogledati u galeriji ispod:

PayPal će otkazati automatske pretplate za navedene servise i ne morate brinuti da će vam neko skidati novac, posebno ukoliko ste zaboravili na neku pretplatu.

Ukoliko želite da aktivirate automatske pretplate, potrebno je da odete na sajt na kojem ste imali pretplatu i tamo uradite aktivaciju.