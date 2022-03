Nakon prijava korisnika Samsung je zvanično priznao da svoj GOS servis usporava neke aplikacije na njihovim telefonima zarad bolje autonomije, što će ova kompanija ispraviti već sa narednim ažuriranjem.

Test aplikacije za merenje performansi nisu bile na ovom spisku, pa je popularna test aplikacija Geekbench izbacila poslednje 4 generacije Samsung Galaxy S telefona iz svoje tabele rezultata, zbog štelovanja performansi.

Samsung je izdao zvaničnu izjavu u kojoj se navodi da je GOS servis implementiran kako bi se produžila autonomija baterije na njihovim telefonima, kao i da će naredno softversko ažuriranje omogućiti korisnicima da odaberu režim u kojem su prioritet performanse.

Ovo ažuriranje je već krenulo kod korisnika koji imaju telefone Galaxy S22 serije u Južnoj Koreji, a u detaljima se navodi da su ograničenja CPU i GPU performansi isključena za igre. Naš korejski je malo zarđao, ali bismo rekli da se u detaljima navodi da se dodaje Game Performance Management režim za upravljanje performansama, kao dodatak novim bezbednosnim ažuriranjima.

South Korea has launched the GOS firmware for the S22 series, and the game performance is unblocked. pic.twitter.com/NOc5bAZ1gW