Među najzapaženijim promenama je ona koja HTTPS-only mod donosi na Firefox Focus za Android.

Izvor: Smart Life/Mozzila

Najnovija verzija Mozilla web pregledača – Firefox 98 – donela je niz sitnih, ali korisnih izmena.

Među najzapaženijima je ona koja HTTPS-only mod donosi na Firefox Focus za Android.

Kada je uključena, ova opcija štiti bezbednost i privatnost korisnika, a tako što osigurava da se automatski povezuju na HTTPS verzije web sajtova, čak i kada se kuca HTTP.

Ovaj mod se pojavio još sa verzijom Firefox 83, a sada stiže i na Android, pa svi mogu da budu sigurni da su bezbedni na bilo kojoj web lokaciji koju posećuju.

Novi Firefox 98 donosi i neke druge promene – na primer podešavanja za iOS verziju pregledača, što omogućava da se neki elementi premeštaju po želji. Tako korisnici mogu da biraju da li žele da se search bar nalazi u vrhu ili na dnu ekrana, što je vrlo korisno, posebno za one koji vole da imaju kontrolu nad svojim web pregledačima.

Tu su i druge novine, a veliki broj je u vezi s preuzimanjem fajlova koje je optimizovano, pa se u novoj Firefox verziji skidaju automatski, bez otvaranja dodatnog prozora. U panelu koji služi za upravljanje preuzetim fajlovima se nalaze opcije poput Always Open Similar Files (otvara prethodno skinute fajlove istog tipa), ali i one koje su tu bile i ranije – Show In Folder (otvara folder u kojem je sačuvan preuzeti fajl), Go To Download Page, Copy Download Link, Delete (ranije su se brisali direktno u folderu), Remove From History i Clear Preview Panel.

Pogledajte video:

Firefox 98 - promene Izvor: Smart Life/ @BrenTech

Firefox 98 je stigao 8. marta, pa svi zainteresovani već mogu da ga preuzmu.