Izvor: SmartLife / Weibo

Xiaomi je objavio da da serija 12 stiže 15. marta, a događaj će se emitovati uživo na nekoliko online platformi, uključujući YouTube, Twitter, Facebook kao i Xiaomi web sajt.

Očekuju se Xiaomi 12, Xiaomi 12X i Xiaomi 12 Pro, dok se među najavljenim telefonima ne nalazi najjači model – Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi 12 serija bi u Evropi mogla da košta između 600 i 700 eura kada se radi o modelu 12X, 899 eura za standardni Xiaomi 12, te 1.099 eura za 2 Pro telefon, a svi će imati 128 GB prostora za skladištenje.

Kada je Xiaomi Ultra u pitanju, većina stručnjaka procjenjuje da će stići u drugoj polovini godine, a cijena još uvijek nije poznata.

Informacije o premijum Xiaomi 12 Ultra telefonu cure već neko vrijeme, pa su se prije nekog vremena pojavili renderi koji su iznenadili mnoge, budući da su prikazivali veliki kružni prostor za četiri kamere, s Leica oznakom (kamera koja je do sada bila zaštitni znak serije Huawei P). Ispostavilo se da to nije do kraja tačno, a poslednje procurele fotografije upućuju na Sony senzor.

Dvije nove slike koje je podijelio Digital Chat Station potvrđuju prethodne informacije o dizajnu, te prikazuju Xiaomi 12 Ultra u crnoj i bijeloj boji, a tvrdi se i da kamere stižu s IMX8xx Sony senzorom. Na novim slikama nema Leica logotipa, što je ranije bio slučaj.

Xiaomi 12 Ultra VIDEO Izvor: Technizo Concept

Prema informacijama koje su mogle da se čuju prije, Ultra bi mogao da dođe s glavnom kamerom od 50 MP, telefoto kamerom od 48 MP i širokougaonom kamerom koja takođe ima 48 MP. Razlika u odnosu na prethodne informacije je Sony senzor koji se nalazi iza glavnog sočiva. Ostaje nam da sačekamo da Xioami objavi detaljnije informacije o kamerama.