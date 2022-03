Lenovo je otvorio ovogodišnji MWC sa velikim brojem novih uređaja, od kojih je najveću pažnju privukla osvežena pristupačna IdeaPad Gaming serija namenjena onima koji žele jedan računar za posao i zabavu.

Izvor: SmartLife / Lenovo

Lenovo IdeaPad Gaming 3 (AMD) i IdeaPad Gaming 3i (Intel) dolaze u 15,6’’ i 16’’ ekranima i namenjeni su mlađoj populaciji, posebno onima koji ulaze u svet igara, a ne žele da daju pravo malo bogatstvo za svoj novi računar.

Novi dizajn uključuje sivu i belu boju, sa svetlo plavim elementima koji razbijaju monotoniju i klasičan izgled, suptilno naglašavajući da se ne radi o običnim računarima. Lenovo filozofija iza IdeaPad računara je oduvek bila da dobijete dobre performanse po pristupačnoj ceni, a ni nova generacija gejming računara nikako ne odstupa po tom pitanju.

Sa ekranima koji idu do 1440p rezolucije pri 165 Hz osvežavanja, Core i7 12. gen. / Ryzen 7 procesorima i NVIDIA RTX 3060 grafikama ovim laptopovima definitivno neće faliti performansi ni na jednom polju. Dodajte tome do 32 GB DDR4/DDR5 memorije i SSD do 1 TB i jasno je da je Lenovo omogućio da ovi laptopovi mogu da se prilagode vašim zahtevima.

Modeli sa ekranom dijagonale 15,6 inča dolaze sa baterijama od 45 ili 60 Wh, dok oni na 16-inčnom modelu imaju 71 Wh kapaciteta, a svi podržavaju Rapid Charge tehnologiju koja bateriju puni do 40% za 15 minuta (15,6’’), odnosno do 50% za 30 minuta (16’’). Interesantno je i da Intel verzije podržavaju novu Intel Arc grafiku, kao alternativu dobro poznatim NVIDIA mobilnim čipovima RTX 30 serije.

360 stepeni slobode - IdeaPad Flex 5

Pored Gejming mašina koje su ukrale najveći deo pažnje, Lenovo je na ovogodišnjem MWC sajmu osvežio i kovertibilne modele sa IdeaPad Flex 5 2-u-1 serijom. Sa rotirajućim ekranom Flex 5 dolazi u Intel (Flex 5i) i AMD verziji (Flex 5), a prilikom otvaranja šarka omogućava da se kućište blago izdigne kako bi se obezbedilo udobnije kucanje i bolje hlađenje. Flex 5 dolazi u kompaktnoj 14-inčnoj i prostranoj 16-inčnoj verziji, kao i sa opcionim OLED ekranom, 100% DCI-P3 pokrivenošću palete boja i 400 nita svetline.

Tablet ili laptop? IdeaPad Duet 5i

IdeaPad Duet 5i je verzija koja od prikazanih nema AMD varijantu, ali nudi super tanko i kompaktno kućište koje je idealno za rad u pokretu. Odvojiva tastatura i postolje sa zadnje strane omogućavaju slobodu korišćenja koja se prilagođava situaciji u kojoj se nalazite, bilo da vam treba tablet ili laptop sa ili bez tastature. Nova serija ima 12. generaciju Intel Core procesora i dolazi sa Windows 11 operativnim sistemom, te podrškom za aktivnu olovku, za kreativce. Ekran je IPS tipa i ima Gorilla Glass zaštitu, a bez tastature ovaj punokrvni Windows laptop teži svega 810 grama.

Multimedijalna tabla - Tab M10 Plus

Za sve nas kojima nije dovoljan ekran računara, treća generacija Tab M10 Plus tableta donosi Android 12 na 10,6-inčni ekran, uske ivice, podršku za olovku i četiri zvučnika. Hardverska osnova je solidna i više nego dovoljna za višesatno uživanje u multimedijalnom sadržaju, bilo da preferirate YouTube, Twitch, Amazon Prime, Netflix ili neki drugi striming servis poput HBO ili Disney+.

Kad stiže i koliko košta

Kada su cene u pitanju, premijera Lenovo IdeaPad Gaming serije kreće u maju mesecu kada stiže 15,6-inčni IdeaPad Gaming 3i (Intel) model, sa početnom cenom od 999 evra. Mesec dana kasnije dolazi AMD verzija 15,6-inčnog modela, po istoj ceni kao i Intel, kao i 16-inčna verzija IdeaPad Gaming 3i (Intel) modela sa 100 evra višom početnom cenom. Poslednji model stiže u julu 2022. godine i u pitanju je AMD verzija, 16-inčnog IdeaPad Gaming 3 modela sa Ryzen 6000 serijom procesora i istom cenom kao i kod Intel verzije.

IdeaPad Flex 5 (AMD) nam stiže u maju, u obe veličine ekrana sa cenama od 549 evra za 14’’ i 699 evra za 16’’, dok ćemo Flex 5i čekati do juna, i njihove cene će biti: 499 i 699 evra, respektivno. IdeaPad Duet 5i stiže u maju, u paketu sa tastaturom po ceni od 749 evra, bez olovke. Lenovo Tab M10 Plus stiže najranije, u aprilu, a cene kreću od 249 evra.