Ako ste mislili da ste videli sve što se moglo videti kada su laptopovi u pitanju – probajte ponovo.

Slika novog laptopa objavljena je na Twiter nalogu čuvenog insajdera evleaks, koji u najvećem broju slučajeva ima proverene informacije. Naravno, dok Lenovo zvanično ne objavi potvrdu, ovo treba uzeti sa dozom rezerve.

Have you guys seen this yet? 17-inch ThinkBook Plus from Lenovo... pic.twitter.com/OElc5ZM3pb