Eksperti kao problem ističu i to što većina korisnika ne proverava spam folder, te im preporučuju da to čine, budući da algoritam ponekad zakaže.

Niko ne voli spam mejlove, pa je dobar stvar u vezi s Gmail platformom što je Google pokrenuo moćan sistem za filtriranje nepoželjnih poruka.

Kompanija je nedavno napravile neke izmene u okviru filtriranja, a u pitanju su promene koje Gmail korisnicima stvaraju dramu.

Radi se o tome da do Gmail inboxa ne stižu svi mejlovi, jer sistem uklanja i legitimne poruke, te ih prepoznaje kao spam.

To znači da važni mejlovi mogu da završe u folderu za nepoželjne poruke, pa su korisnici prinuđeni da ih potraže i obeleže kao prepiske koje bi trebalo da budu u inboxu.

Sve je više onih koji prijavljuju ove probleme, a komplikacije su nastale s pooštravanjem mera – najpre onih koje su u vezi sa Sender Policy Framework (SPF) koji omogućava da se detektuje spam, a tako što IP adresu pošiljaoca upoređuje s IP adresom mejl servera za domen (bez SPF-a se mejlovi poslati s posebnog domena tumače kao spam).

ksperti kao problem ističu i to što većina korisnika ne proverava spam folder, te im se preporučuje da to čine, budući da algoritam ponekad zakaže. Pored toga kažu da je tačno da Gmail sistem za filtriranje pomaže, ali to ne znači da ne pravi greške – spam poruke završavaju u inboxu, i obrnuto – legitimni mejlovi ostaju zaglavljeni u spam folderu.

Evo kako možete da kontrolišete filtere:

Svi vlasnici Gmail naloga se dakle upućuju da redovno proveravaju folder za spam poruke, posebno ako im ne stižu mejlovi za koje znaju da su poslati.