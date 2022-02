Motorola opasno pritiska konkurenciju - ne samo odlične specifikacije, nego i neočekivani dodaci uz novi flagship telefon.

Izvor: SmartLife / Motorola

Kompanija Motorola predstavila je Motorola Edge 30 Pro na prvom ovogodišnjem i opet virtuelnom događaju, a SmartLife već ima priliku da vam prikaže najnoviji flagship uređaj i odmah uživo u našoj galeriji slika uz ovaj tekst.

Stav kompanije Motorola je prilično jasan - izazvati sve premijum konkurente telefonom koji ima sve i košta manje ili čak drastično manje od njih.

Gledajući specifikacije novog Motorola telefona reklo bi se da je proizvođač u vlasništvu Lenovo kompanije drsko i bez ustezanja udario na sve, posebno cenom od samo 722, po kojoj će Motorola Edge 30 Pro biti prodavana u Srbiji.

Za 84.990 RSD, odnosno 722 evra, Motorola Edge 30 Pro nudi najmoćniji čipset, njihov najbolji sistem kamera, odlične dodatke koji uključuju i digitalnu olovku (kupuje se posebno) i do sada vrlo retko viđen OLED ekran sa osvežavanjem od 144 Hz.

Hajde sad da vidimo i sve ovaj flagship nudi redom i detaljno.

Vidi opis DRSKA MOTOROLA EDGE 30 PRO: OLED 144 Hz ekran, unapređene kamere, najnoviji čipset i nikad niža cena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 13 13 / 13

Motorola Edge 30 Pro je nastala na temelju Edge X30 modela, ali sa nešto drugačijim dimenzijama i težinom, kao i manjom baterijom.

Pre svega pažnju privlači P-OLED ekran dijagonale 6,7 inča (više od 17 centimetara) Full HD+ rezolucije i stope osvežavanja od čak 144 Hz. Ovakva brzina osvežavanja ekrana do sada je uglavnom viđana na gejming telefonima, ali je Motorola donosi na svoj flagship uz automatsku i fiksnu opciju kontrole. Na mestu dodira brzina osvežavanja penje se na 360 Hz, a osim svega ovoga kompanija je primenila i 10-bitni prikaz boja, što omogućava da se vide i najistančaniji prelazi boja i njihovih nijansi. Aktiviran je i HDR10+ standard prikaza i tokom snimanja videa kamerom, a ekran je prilagođen DCI-P3 skali boja.

Snapdragon 8 Gen 1 ovog puta stiže sa unapređenim sistemom hlađenja, a za kvalitetan i stabilan rad zadužene su radna i korisnička memorija u kombinaciji od 8 ili 12 GB i sa 128, 256 ili 512 GB. U Srbiju nam, možemo da vam potvrdimo iz prve ruke, a pogledajte i slike u galeriji koja sledi, stiže model sa 12 GB RAM (LPDDR5) i 256 GB (UFS 3.1) memorije. Nažalost, microSD slot, kao i priključak za slušalice nisu na spisku opcija, ali zato SIM slot podržava dve SIM kartice i to obe do 5G mreže.

Vidi opis DRSKA MOTOROLA EDGE 30 PRO: OLED 144 Hz ekran, unapređene kamere, najnoviji čipset i nikad niža cena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 1 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 2 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 3 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 4 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 5 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 6 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 7 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 8 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 9 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 10 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 11 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 12 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 13 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 14 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 15 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 16 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 17 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 18 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 19 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 20 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 21 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 22 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 23 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 24 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 25 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 26 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 27 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 28 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 29 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 30 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 31 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 32 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 33 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 34 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 35 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 36 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 37 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 38 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 39 / 42 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 40 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 41 / 42 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 42 42 / 42 AD

Motorola je u Kini model Edge X30 objavila u decembru, kad je bila prva kompanija koja je predstavila telefon sa Snapdragon 8 Gen 1 čipsetom i od tada radi na štelovanju performansi, pa nam u Srbiju Motorola Edge 30 Pro stiže sa Android 12 operativnim sistemom, MyUI 3.0 korisničkim okruženjem i svim dodatnim Snapdragon naprednim tehnologijama: Snapdragon Sound, Snapdragon Elite Gaming, VRS PRO + Volumetric Rendering i Snapdragon Spaces XR Developer o kojima ćete pronaći apsolutno sve detalje u našem opisu sa premijere ovog čipseta.

Jako je važno istaći i to da Edge 30 Pro dolazi sa Snapdragon X65 Modem RF-system opcijom, koja omogućava rad na svim 5G mrežama (Release 16), pa će ovaj Motorola mobilni podržavati bilo koju 5G mrežu jednom kad one budu startovane.

Motorola Edge 30 Pro ima sistem kamera sa dve kamere rezolucije 50 megapiksela i jednom za proračun kadra rezolucije dva megapiksela. Glavna kamera rezolucije 50 MP ima f/1.8 optiku i piksel veličine jednog mikrona, uz povećanje piksela do dva mikrona pomoću Quad Pixel tehnologije. PDAF sistem je dobio podršku za rad u svim pravcima (omni-directional), a podržan je i OIS tj. optička stabilizacija kadra za slikanje bez zamućenja.

Druga kamera je ultraširokougaona, iste rezolucije kao i glavna, ali f/2.2 optike sa veličinom piksela od 0,64 mikrona i primenom Quad Pixel tehnologije za piksel veličine 1,28 mikrona. Ova kamera, čija je širina polja iliti vidokruga 114 stepeni omogućava i snimanje makro fotografija pomoću Macro Vision tehnologije. Poslednja, dodatna kamera služi za proračun kadra i lepše tj. preciznije podešene portrete i kvalitetnije zamućenje pozadine (f/2.4 i piksel veličine 1.75 μm).

Spreda je selfi kamera rezolucije 60 MP, koja nema autofokus, ali sadrži veliki broj AI opcija za ulepšavanje i prirodniji izgled kože nakon slikanja. Optika je f/2.2 sa pikselom veličine 0,6 mikrona i Quad Pixel tehnologijom koja omogućava povećanje piksela na 1,2 mikrona. Više detalja o Quad Pixel tehnologiji pročitajte u našoj vesti o tome. Kamerama pozadi moguće je snimati video u rezolucijama 8K UHD (24 fps), 4K UHD (60 / 30 fps), FHD (60 / 30fps), a zatim i Slow Motion video materijal u FHD (960 / 240 / 120 fps) i FHD (60 / 30 fps) rezolucijama. Prednjom kamerom moguće je snimati do 4K rezolucije i sa do 60 fps.

Vidi opis DRSKA MOTOROLA EDGE 30 PRO: OLED 144 Hz ekran, unapređene kamere, najnoviji čipset i nikad niža cena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 6 6 / 6 AD

Motorola Edge 30 Pro ima stereo zvučnike sa Dolby Atmos tehnologijom, tri mikrofona za bolju redukciju šuma tokom razgovora i za kvalitetnije snimanje video klipova sa stereo audio zapisom. Na boku se nalazi i skener otiska prsta koji začudo nije u ekranu, a telefon se može otključati i skeniranjem lica ili nekim od uobičajenih načina zaštite. I ovaj telefon dolazi se bezbednosnim standardom kompanije Lenovo - ThinkShield.

Baterija kapaciteta 4.800 mAh podržava punjenje snagom do 68 vati i Motorola nije škrtarila kao neki od konkurenata, pa je 68 W punjač u kutiji, a brzina punjenja je takva da za 15 minuta punjenja dobijate gotovo pola kapaciteta napunjene baterije. Podržano je bežično punjenje do 15 W i bežično punjenje snagom do 5 W.

Vidi opis DRSKA MOTOROLA EDGE 30 PRO: OLED 144 Hz ekran, unapređene kamere, najnoviji čipset i nikad niža cena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 8 8 / 8

Za povezivanje su tu Wi-Fi do Wi-Fi 6 i 6E standarda, Bluetooth v5.2, GPS sa AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo podrškom, USB Type-C priključak, DisplayPort 1.4 i Ready For, koji je ponovo osmišljen potpuno novim izgledom preko cele platforme i predstavlja mobilno, a brzo rešenje za današnji hibridni svet. Korisnici samo treba da se povežu bežičnim ili putem kabla kako bi preslikali ono što imaju na telefonu na veliki ekran, bilo da su u pitanju igre ili video pozivi. Ready For PC je sada kompatibilan sa Windows 10 i Windows 11 operativnim okruženjima, čineći ga lakšim za povezivanje i deljenje fajlova između dva uređaja.

Motorola Edge 30 Pro zaštićena je od prskanja vodom po IP52 standardu, ima 196 grama i dimenzije su joj 163 x 75 x 8.79 milimetara.

Precizan pametni stylus

Sa novim Motorola Edge 30 Pro dolazi i jedan sasvim neočekivan dodatak: Prvi Motorola pametni stylus tj. digitalna olovka za pisanje i upravljanje uređajem iz vazduha.

Motorola pametni stylus je savršen za navigaciju, naglašavanje, obeležavanje, izmenu i svaki drugi zadatak koji zahteva izuzetnu preciznost. Možete ga koristiti uz veliki broj aplikacija čiji broj raste - a omiljene se prikazuju istog trenutka kada aktivirate stylus. Iz vazduha možete upravljati prezentacijama na telefonu koji je povezan na projektor ili kamerom za okidanje, aktivaciju opcija i mnogobrojnim drugim opcijama.

Stylus se kupuje posebno i sad nemamo podatak koliko košta, ali će sa njim biti dostupna i posebna futrola, koja omogućava da se stilus nosi sa zadnje strane telefona.

Vidi opis DRSKA MOTOROLA EDGE 30 PRO: OLED 144 Hz ekran, unapređene kamere, najnoviji čipset i nikad niža cena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: SmartLife / Motorola Br. slika: 10 10 / 10

Dostupnost i cene

Nova Motorola Edge 30 Pro biće dostupna u dve boje, plavoj i beloj, po ceni od 84.990 RSD početkom marta kod svih prodajnih partnera. U paketu s telefonom stižu zaštitna silikonska maska, punjač 68 W, kabl, igla za SIM karticu i prateće brošure i garancija.

Cena u Srbiji je niža od preporučene maloprodajne cene od 799 evra i iznosi 722 evra trenutno.

Da li vam se sviđa Motorola Edge 30 Pro?