Dobro, ne pomešaju ih baš svi, ali ima nekoliko onih koji ne umeju da naprave razliku između buke i umetnosti u svakom slučaju…

Izvor: MONDO / YouTube @GwenStefani

Now Playing aplikacija odavno se nalazi na Google Pixel telefonima, ali se u poslednje vreme sa ovom aplikacijom događa nešto čudno.

Aplikacija je osmišljena kao zamena za Shazam i slične aplikacije koje otkrivaju o kojoj pesmi, izvođaču i albumu se radi, a dovoljno je snimiti deo pesme i pustiti Now Playing da otkrije i pokaže informacije na ekranu.

Reddit mrežu ovih dana preplavile su poruke korisnika koji se žale da im Now Playing ne radi kao ranije i da brka različite zvukove iz njihovog okruženja sa popularnom muzikom.

Tako Google Pixel 6 Pro ima problem zbog toga što od zvuka puštanja vode u toaletu misli da čuje Adele i njen hit Rumor Has It i to svaku put iznova i iznova, kad god bi korisnik, koji je i počeo ovu temu na Reddit mreži, pokušao da snimi zvuk vodokotlića.

Nije pošteđen ni Dream of Arrakis sa Dune soundtrack albuma, kojeg isti model, dakle Google Pixel 6 prepoznaje u zvuku električne četkice za zube, koja radi "na prazno", a slično je tokom igranja igre Forza Horizon 5 doživeo još jedan Pixel 6 korisnik, kad mu je telefon nekako u igri prepoznao numeru Copacabana (Barry Manilow), a svi znamo da nema šanse da se u takvoj igri nađe jedna takva numera!

Poput Adele, loše su prošli i Imagine Dragons, The White Stripes i Dresden Dolls, jer njihove numere Google Pixel telefoni prepoznaju u zvuku bušilice za beton, koja se obično koristi na gradilištima.

I vlasnici Pixel 3 telefona okačili su na Reddit svoje rezultate, koji kažu da zvuk električne četkice zapravo predstavlja REM pesmu The Great Beyond, kao i kad je svađa u X Factor emisiji prepoznata kao With or Without you od U2.

Lako je zaključiti da je AI tj. veštačka inteligencija (neki oblik mašinskog učenja) negde očigledno zabrljao, jer prethodne generacije Google Pixel telefona nemaju Tensor čip, kao Google Pixel 6 serija, ali se greška ponavlja na svim Google telefonima. Kompanija će morati da vidi šta to pravi smetnje i da popravi stvar, jer Shazam i druge opcije, bez obzira na to šta mislili o muzici Adele, U2, REM ili drugih bendova i izvođača - ne prepoznaju ih kao buku…

Imate li vi sličnih iskustava sa svojim telefonima?