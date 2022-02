Ono što je obradovalo mnogobrojne rudare kriptovaluta je, zapravo, najveća prevara u poslednje vreme…

Izvor: SmartLife / Stefan Stojanovic

Revolucionarno rešenje koje je najavljeno kao spas za Ethereum rudare je jedna od najgorih prevara i zaštita na NVIDIA LHR grafikama nije razbijena!

Ispostavilo se da je alatka objavljena na GitHub sajtu, a koja je trebalo da otključa pun potencijal Ethereum rudarenja kroz nVidia RTX karte sadrži opasan malver.

Toms Hardware, PC Gamer, The Verge i mnogi drgi svetski IT sajtovi preneli su sredinom februara vest o otključavanju nVidia RTX LHR v2 Unlocker alatki kao udarnu, što je izazvalo lavinu sličnih vesti u svim drugim medijima, da bi se sad ispostavilo da je to veika prevara.

Prema prvobitnoj objavi Lite Hash Rate softver je ovom alatkom onesposobljavan na nVidia RTX kartama, uključujući najnovije verzije, što je trebalo da omogući rudarenje Ethereum kriptovalute na maksimalnom nivou.

Nažalost, to nije slučaj.

Svet je otreznio YouTube kanal Red Panda Mining, čiji su članovi ChumpchangeXD i Y3TI objasnili da je nVidia RTX LHR v2 Unlocker velika prevara i da ne sadrži jedan, nego nekoliko ukrštenih i opasnih virusa! Ubrzo nakon njih sličnu vest je objavio i sajt Toms Hardware, koji je objasnio da nVidia RTX LHR v2 Unlocker ček uopšte ne zaobilazi Lite Hash Rate softver, nego instant zaražava računar i čini da on radi izuzetno problematično.

Ovo su neke od karti koje su "mogle biti otključane":

Malveri u okviru alatke izazivaju izuzetno povećanje zauzeća CPU i GPU jedinica, skenira diskove i ko zna šta sve još pritom se šireći brzo po sistemu.

Kompanija nVidia je sredinom 2021. godine na svoje grafičke karte uključila Lite Hash Rate softver, koji je dramatično uzdrmao tržište rudarenja kriptovaluta, koje je pre toga praktično razorilo tržište grafičkih karti i izazvalo tolike probleme da je to uticalo i na nestašicu hardvera svuda u svetu - svi su želeli da rudare kriptovalute na ovaj ili na onaj način.

Nažalost, novi potez nVidia kompanije izazvao je novi problem - ogromnu potražnju za grafičkim kartama bez Lite Hash Rate softvera, što je opet uticalo na nekontrolisano podizanje cena tih komada hardvera i još jedan disbalans ponude i potražnje.

Ako ste nekim slučajem posegnuli za ovom alatkom - spasite računar kompletnim antivirus čišćenjem i skeniranjem sistema na moguće greške i oštećene sekcije…

