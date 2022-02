Misije uključuju let SpaceX Crew Dragon kapsulom do više Zemljine orbite, a ako budu uspješne, biće to najduži put koji je kompanija SpaceX do sada izvela.

Izvor: SmartLife / YouTube / CNET Highlights / Printscreen

Poznato je da putovanja u kosmos nisu jeftina, a što se dalje ide to je karta skuplja – tako put do Internacionalne svemirske stanice SpaceX raketom na primjer košta 55 miliona dolara po putniku.

Sve češće može da se čuje da je budućnost u kosmičkom turizmu i svemirskim hotelima, ali je jedno jasno – ovakve ture običnim smrtnicima još dugo neće biti dostupne.

Kompanije kao što su SpaceX, Virgin Galactic i Blue Origin već testiraju letjelice koje će moći da se koriste po više puta, zahvaljujući čemu će putovanja u kosmos imati povoljnije cijene za one koji nisu kosmonauti (ali ne dovoljno povoljne za one s prosječnom platom).

Prošla godina će između ostalog ostati upamćena i po nekoliko letova na kojima su se našli i civili koji su imali dovoljno novca.

Misija Inspiration4 je prva koja je u kosmos povela grupu astronauta amatera. Završila se nakon tri dana, a putnici su se uspješno vratili na Zemlju. Među njima je bio i američki milijarder Džered Ajazakmen (vlasnik kompanije Shift4 Payments), koji je nedavno objavio da je kupio još tri SpaceX leta, koji će se dogoditi u okviru serije misija pod imenom Polaris.

Misije uključuju let SpaceX Crew Dragon kapsulom do više Zemljine orbite, a ako budu uspješne, biće to najduži put koji je kompanija SpaceX do sada izvela. Ajzakman tvrdi da će to biti najdalje što su ljudska bića otišla u svemir od spuštanja na Mjesec. Pogledajte šta o tome kaže u novom intervjuu:

Pogledajte šta Džered Ajzakmen kaže o predstojećim misijama Izvor: Smart Life/ @Everyday Astronaut

Još uvijek se ne zna koliko misije koštaju, a Ajzakmen tvrdi da je u pitanju saradnja s kompanijom SpaceX. Lansiranja su planirana za posljednji kvartal 2022. godine, a očekuje se da kulminiraju letom Starship letjelice, i to s posadom. U pitanju je džinovska SpaceX raketa na kojoj se radi već nekoliko godina, koja bi jednog dana trebalo da stigne do Mjeseca i Marsa.