Eksperti ističu da ovaj potez Spotify stavlja u moćnu poziciju, najpre zbog toga što će imati bolji uvid u to koliko su sadržaji uspešni, a to važi čak i za one koji se ne nalaze na platformi.

Izvor: Smart Life/ Unsplash/ Fixelgraphy

Spotify je najavio dve nove akvizicije i javnost obavestio da kupuje Podsights i Chartable, kompanije poznate po tome što oglašivačima omogućavaju da vide koliko je gledan ili slušan neki sadržaj.

To znači da je u pitanju velika stvar, ako ništa drugo, ono zbog kreatora koji su do sada izbegavali ovu platformu, jer nisu mogli da zarađuju na reklamama.

Kupljene kompanije će poslužiti da se oglašivači informišu o tome da li se njihove reklame čuju, što je osnovni preduslov da neko izdvoji novac za reklamiranje u okviru nekog sadržaja.

Spotify je u tom kontekstu objavio da donosi potrebne alate u audio, video te obične reklame, ali su naznačili da se za slušaoce ništa neće promeniti odmah.

Eksperti ističu da ovaj potez Spotify stavlja u moćnu poziciju, najpre zbog toga što će imati bolji uvid u to koliko su sadržaji uspešni, a to važi čak i za one koji se ne nalaze na platformi. Pretpostavlja se da će zbog toga i druge velike platforme ugraditi sopstvene trakere.

Vidi opis KAKO DA UVEĆATE ZARADU OD SPOTIFY SADRŽAJA: Nove opcije će vam doneti više novca, evo na koji način Spotify Connects video (MobIT) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Spotify Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Portal/Marko Čavić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Spotify Br. slika: 9 9 / 9 AD

Spotify će u najgorem slučaju od uspešnih kreatora sadržaja tražiti da se presele na platformu, što nije dobro za druge – na primer za Amazon koji i sam ima podcast platformu. Ističe se i da će Chartable (specijalizovana platforma za podcast statistike) alati biti dostupni samo onima koji imaju Megaphone naloge, te da za uslugu neće morati da plaćaju.

Mnogi se slažu da Spotify na ovaj način postaje ozbiljnija konkurencija za YouTube, posebno za YouTube analitiku preko koje kreatori dobijaju detaljne podatke o tome ko, kako i kada konzumira njihove sadržaje (na primer koje je najbolje vreme da se pusti neki sadržaj).

Kako se koristi Chartable Izvor: Smart Life/ @Krystal Proffitt

YouTube je dakle glavni konkurent platformi Spotify, a situacija se menja, posebno od kada je Spotify u platformu integrisao video podcast, i počeo da se udvara YouTube kreatorima. Izvršni direktor platforme Spotify kaže da im je cilj da stignu do 50 miliona kreatora, što znači da je neophodno da im se ponudi mogućnosti za zaradu, ali i bolja analitika, u čemu će Podsights i Chartable sigurno pomoći.