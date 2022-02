Izgledaju totalno drugačije, zvuče odlično, ali nisu bez mana…

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Britanska kompanija Nothing, koja se "loži" da je mnogo "kul" i mimo svih ostalih sličnih kompanija, što i jeste, predstavila je svoj prvi proizvod - bežične slušalice Nothing ear (1) - sredinom 2021. godine i odmah napravila veliki “bum“ na tržištu.

Uspjeh Nothing ear (1) slušalice duguju tome što zaista jesu drugačije izgledom, ali svojim funkcijama, ali nasuprot tome one čak i cijenom ne prave drastičnu razliku od onoga što je trenutno u ponudi na tržištu.

No, dobro, kompanija Nothing je na svom samom početku i za prvi proizvod dobro je izabrala, jer bežične slušalice su dio najbrže rastućeg tržišta, pa ovaj potez može da im se isplati.

Takođe, ovo nisu tek obične slušalice i da biste ih "provalili" morate prije svega da razumijete filozofiju i bitisanje same kompanije Nothing čija je osnovna premisa da prkosi svima i bude drugačija od svih, ali ne po cijenu kvaliteta, pa zato i smatramo da Nothing ear (1) nisu za svakoga, već da su namijenjene onima koji dijele identične stavove i prije svega vole nekonvencionalne stvari i gedžete.

Izgled i kvalitet izrade

Slušalice su potpuno providne, zapakovane u providnu kutiju sa malom signalnom lampicom u desnom, donjem uglu, a želja dizajnera i inženjera Nothing kompanije bila je da prikažu preciznost i savršenost unutrašnjih komponenti i uopšte izrade jednog ovakvog proizvoda. Zapravo, slušalice ove kategorije mogu da budu vrlo izazovne za izradu, jer treba uklopiti veliki broj sitnih djelova, a da one zvuče sjajno kad ih stavite u uši.

Dostupne su u bijeloj i crnoj boji, lijeva je obilježena bijelim, a desna bubica crvenim kružićem, a kolevka čvrsto magnetima drži obije slušalice non-stop na mjestu i izuzetno je čvrsta (poklopac nije labav, a mehanizam zatvaranja kutije ne djeluje da će brzo prestati da radi).

Kvalitet izrade bez zamjerke, osim visokog sjaja koji skuplja ogrebotine, pa nakon nekoliko nepažljivih nošenja može da bude brazda po kutijici.

Da se radi o posebnoj kompaniji, naposljetku, ipak se ona zove NIŠTA, pokazuje i pakovanje u kojem dolaze slušalice. Kutija se otvara sa donje strane, a onda je unutra velika i čvrsta glavna kutija u kojoj se nalaze slušalice, prateća brošura spakovana u posebnu kutijicu, dodatne silikonske navlake u dvije veličine i, a kako drugačije, opet posebno dizajniran beli USB kabl (USB Type-A na USB Type-C).

Vidi opis TESTIRALI SMO NOTHING EAR (1) BEŽIČNE SLUŠALICE: Uživaćete kad ih slušate, ali i dok ih gledate Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 20 20 / 20

Kvalitet zvuka, nošenje i opcije slušalica

Nothing ear (1) nude aktivno i hibridno potiskivanje buke pomoću tri mikrofona, bežično punjenje, vodootporne su po IPX4 oznaci i omogućavaju do 34 sata autonomije zajedno sa kućištem. Prosečna autonomija sa uključenim ANC-om je od četiri do četiri i po sata, što je tek prosečna autonomija za slušalice kojima je početna cena u Srbiji 13.990 dinara. Punjenje kućišta je moguće obaviti bežično, kao i opisanim ili nekim drugim kablom, a same slušalice se do kraja pune za 40-ak minuta.

Svaka slušalica teška je samo 4,7 grama, a u komoru kapaciteta 0.34 cc smješten je po jedan dinamički drajver prečnika 11,6 milimetara. Podržana je Bluetooth v5.2 veza sa AAC i podrškom za SBC kodeke. I jedna i druga slušalica podržavaju i upravljanje dodirom, uključivanje funkcija, pozivanje glasovnog asistenta, kontrolu jačine zvuka i upravljanje pozivima i glasnoćom reprodukcije muzike ili videa.

Slušalice imaju tri režima rada - ANC sa jakim i blagim potiskivanjem buke, režim transparentnosti tj. kada istovremeno čujete okruženje i ono što slušate i režim rada bez ANC-a i transparentnosti. Podržani su ekvilajzeri (četiri tipa) i prilično uspješno mijenjaju kvalitet i jačinu zvuka.

Potiskivanje buke radi kako-tako. Na ulici neće biti velikih problema, kao ni u zatvorenom prostoru, ali kad ANC uključite u autobusu, bilo gradskom ili međugradskom, jasno će se čuti povremeno iskakanje ove opcije i zvuk spolja će jednostavno prolaziti ANC barijeru. Ažuriranje softvera riješilo je ovaj problem u solidnoj mjeri, ali se povremeno iskakanje i dalje dešava. Takođe, ono što je nedopustivo za bilo koje slušalice ovog tipa, posebno za Nothing ear (1) koje koštaju 119 eura, jeste prekidanje Bluetooth konekcije. Veza telefona i slušalica jednostavno na sekundu, dvije pukne i ne čuje se ništa u ušima. Posle toga se zvuk vrati i sve bude u redu. Nothing je kroz dva ažuriranja, koja smo instalirali u razmaku od par dana, rekao da je riješio ovaj problem, ali - nije. Veza puca i dalje, posebno kad se slušalice koriste sa računarom.

Nothing ear (1) testirali smo sa Samsung Galaxy Z Fold3, Huawei Mate 40 Pro, Huawei P50 Pro i P50 Pocket, Nokia T20 tabletom, kao i sa novim Samsung Galaxy S22 Ultra telefonom i svi su imali problem tokom slušanja muzike (Deezer) ili praćenja videa (YouTube) sa pucanjem veze. Takođe, Windows 10 i Windows 11 računari češće gube vezu sa slušalicama, što je važno da znate, ako planirate da ih uzmete posebno zbog toga. Još jedan minus je nemogućnost povezivanja na dva uređaja istovremeno, što je danas opcija koju podržavaju i jeftiniji modeli Bluetooth slušalica. Ovako, morate slušalice svaki put da tražite na drugom uređaju i samim tim imate par nepotrebnih koraka, koje bi povezivanje na dva uređaja istovremeno elegantno riješilo - ipak su to slušalice od gotovo 120 eura.

Međutim, ono što ne možemo da osporimo i što ćemo vrlo jasno istaći jeste kvalitet reprodukcije.

Zvuk je čist, jasan, vrlo glasan, visoki i niski tonovi su izuzetno lijepo izbalansirani, dok ekvilajzeri odlično vrše peglanje po potrebi, a bas je dovoljno prodoran i nema probijanja. Slušalice podržavaju automatsko detektovanje nošenja i pauziranje i puštanje muzike, a same bubice omogućavaju i upravljanje reprodukcijom, pozivanje i vođenje poziva, pojačavanje i utišavanje zvuka, kao i rad sa Siri i Google Assistant asistentima prostim tapkanjem i pritiskanjem bijele ili crvene tačkice. Dužim pritiskom na slušalice omogućava se ANC, transparentni režim ili se isključuju i jedan i drugi.

Dobra aplikacija i lako uparivanje

Nothing ear (1) imaju svoju aplikaciju za iOS i Android, a tokom vremena Android verzija je prilagođena i za HMS telefone. Putem aplikacije vidi se stanje baterije svake od slušalica i kutijice, a moguće je upravljati ANC i drugim režimima, ekvilajzerima, ažuriranjem softvera, temom aplikacije, notifikacijama, videti informacije o slušalicama i voditi Nothing profil.

Aplikacija je vrlo jednostavna i mada nije neophodna za korišćenje slušalica savjetujemo svima da je instaliraju. Slušalice se povezuju odmah nakon otvaranja kutije svaki put nakon prvog uparivanja sa poznatim uređajima i tu nema nikakve greške.

Vidi opis TESTIRALI SMO NOTHING EAR (1) BEŽIČNE SLUŠALICE: Uživaćete kad ih slušate, ali i dok ih gledate Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Nothing Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: SmartLife / Nothing Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: SmartLife / Nothing Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: SmartLife / Nothing Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: SmartLife / Nothing Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: SmartLife / Nothing Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: SmartLife / Nothing Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SmartLife / Nothing Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: SmartLife / Nothing Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zaključak i za i protiv

Nothing ear (1) su izuzetno atraktivne, moderne bežične Bluetooth slušalice, koje istovremeno izgledaju diskretno i minimalistički, ali na drugi pogled otkrivaju majstorsku preciznost i umijeće izrade. Zvuk koji daju je kvalitetan i dovoljno glasan, ali to što veza puca s vremena na vrijeme i ne mogu da se povežu na dva uređaja istovremeno jesu velike mane.

Kompanija Nothing, po našem iskustvu, aktivno radi na rešavanju ovih problema i dodavanju novih opcija, pa se nadamo da će i jedna i druga stvar vrlo brzo biti stvar prošlosti, a do tada svakako je savet da pogledate i druge ponude, koje sigurno izgledaju manje atraktivno, ali ne zvuče ništa lošije - u ovom cjenovnom razredu ponuda slušalica je ogromna i to je ujedno i najveći problem ovih slušalica, što i pored odličnog dizajna i kvalitetnog zvuka nisu uspjele da se izdvoje iz mase istih.

Nothing ear (1) ZA:

Kvalitetan, glasan i čist zvuk

Atraktivan dizajn

Odličan kvalitet izrade

Udobnost i tokom dužeg nošenja

Bežično punjenje i

Aplikacija podržava se aktuelne sistema.

Nothing ear (1) PROTIV:

Bluetooth veza puca sama od sebe i nakon dva velika ažuriranja

Ne mogu se povezati na dva uređaja istovremeno i

Cijena bi trebalo da bude niža.

Da li bismo se osjećali prevareno da smo za ove slušalice dali 120 eura sa svim plusevima i minusima koje imaju - ne, jer je zvuk dobar i slušalice imaju relativno dobru autonomiju i lako se povezuju sa svim uređajima u okruženju. Ipak, žal za time što ne podržavaju povezivanje na dva uređaja istovremeno je konstantno tu i to je jednostavno tako. Ovo pucanje veze još i nekako…

Slušalice su dostupne u Crnoj Gori i regionu u buheloj i crnoj boji, a lokalna cuhena je od oko 120 eura naviše.

Nothing ear (1) Sound of Change VIDEO Izvor: Nothing