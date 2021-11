Tehnologija je toliko napredovala u poslednjih nekoliko godina da većina ljudi redovno poseduje i koristi neke slušalice. Jedna od osnovnih stvari na koje treba da obratite pažnju ako kupujete nove slušalice je ANC – aktivno poništavanje (spoljne) buke.

Izvor: SMARTLife / OnePlus

Bilo da slušalice nosite svaki dan ili samo ponekad, većina nas želi da uživa u muzici, seriji, filmu ili radio emisiji bez uznemiravanja ljudi oko sebe i obratno. Slušalice danas dolaze u najrazličitijim veličinama i oblicima, a tehnologija koju sve češće viđamo (zasada samo na skupljim modelima) je ANC ili aktivno poništavanje buke.

Šta je ANC i kako radi?

Ukratko, ANC kombinuje hardver i softver da bi poništio ili smanjio spoljnu buku kada stavite slušalice. Za razliku od klasične (pasivne) izolacije, koja samo fizički priguši spoljne zvuke slušalicama koje prelaze preko ušne školjke ili silikonskim delovima na vrhu "bubica" ANC je komplikovaniji.

U suštini, način funkcionisanja ANC tehnologije je krajnje jednostavan. Slušalice koje imaju ANC na sebi imaju i mikrofone, a kako su zvuci u stvari samo talasi koji dolaze do vašeg uha, ANC tehnologija koristi fiziku da bi ih neutralisala. Ovi mikrofoni prikupljaju spoljne zvuke, snimaju ih, bilo da se radi o automobilima u prolazu, buci avionskih motora ili ćućorenju ljudi u autobusu

Modifikacija spoljnog zvuka

Onda se ti talasi modifikuju tako što zadržavaju istu amplitudu, ali imaju suprotan smer, efektivno poništavajući spoljne zvuke. Dva talasa istih karakteristika ali inverzna jedan u odnosu na drugi se sudaraju i neutrališu, rezultirajući u našem slučaju u eliminaciji spoljne buke.

ANC reprodukuje ove talase paralelno sa vašom muzikom, i kako to radi veoma brzo, vi taj proces poništavanja ne čujete, već samo finalni talas, koji je dosta blaži od inicijalnog – samo deo prigušene buke.

Kašnjenje

Napomenućemo i da postoje određena ograničenja ove tehnologije. Iako se obrada zvuka obavlja jako brzo, ona kasni za realnim vremenom, pa ANC ne radi toliko dobro sa visokim tonovima kao sa niskim. U prevodu, ljudski glas je problematičniji od recimo buke u avionu ili vozu. Takođe, kada se vozite avionom ili kolima, ANC će lepo poništiti zvuke motora, ali ne i iznenadne zvuke trube, kada neko izleti ispred vozača pa se ovaj odluči da mu unapred čestita nekoliko novih godina...

Izvor: SmartLife / Palm

ANC poboljšava kvalitet zvuka

Ovo je jedan od mitova koji je potpuno neistinit. ANC je tehnologija koja pomaže da se eliminiše jedan deo zvučnog spektra, ali ne i da se poboljša kvalitet zvuka onoga što slušate, posebno kada je u pitanju razgovor.

Takođe, ukoliko je spoljna buka jaka, može vam se desiti da vam ANC zasmeta, jer ova tehnologija mora da pravi podjednako jake zvuke da bi poništila spoljnu buku, rezultujući dodatnim pritiskom na bubnu opnu. Ovaj pritisak se ne čuje, ali se može osetiti i česta je pojava kada koristite bubice u avionu. Tada je ušna školjka zatvorena, pa je pritisak koji kreiraju ove slušalice izraženiji.

Kako radi ANC Izvor: YouTube / ams OSRAM

Najbolje za putovanje

Bez obzira na negativna iskustva, ništa ne može da zameni ANC slušalice u avionu, osim možda boljih ANC slušalica. Šalu na stranu, zvuk aviona je nešto što savršeno paše ANC slušalicama koje odlično poništavaju ovaj deo zvučnog spektra, omogućavajući vam da se fokusirate na ono što radite – spavate, gledate film ili slušate nešto preko telefona.

ANC zahteva napajanje

ANC slušalice su pre mnogo godina, kada bežične slušalice nisu bile previše popularne dolazile sa svojom baterijom u vidu dela za kontrolu, i često su radile samo sa telefonima koji su podržavali punjenje preko 3,5 mm audio džeka kao što je Huawei Mate serija (kada su još imali 3,5 mm konektor).

Sa bežičnim slušalicama morate imati na umu da će ANC da utiče na autonomiju, i to ne u maloj meri. Upravo to može da bude problem, posebno kada vam baterija na slušalicama ne omogućava više od nekoliko sati rada, pa računajte da pametno iskoristite vreme koje imate, posebno za neki duži put ili let.

Huawei ANC slušalice

Izvor: SmartLife / Marko Nešović

Odsečeni ste od sveta

Možda i veći problem sa ANC tehnologijom je što ljudi vole da je koriste čak i kada šetaju ili u drugim situacijama kada je bitno da budete svesni šta se dešava u vašoj okolini, kada nepažnja može da bude opasna. Sa aktivnom ANC tehnologijom možete propustiti zvuk neke jake sirene koja nije toliko piskava ili tup udarac nečega u vašoj blizini.

Zbog toga novije slušalice poseduju takozvane transparentne režime koji ostavljaju deo prigušenih spoljnih zvukova, tako da ipak imate pojma šta se dešava oko vas.

Izvor: SmartLife / Huawei

ANC je odlična tehnologija i savršen saputnik na putovanjima. Da, postoje neke loše strane, kao i u svemu na svetu, ali kada se jednom naviknete na njih, teško se odvikavate od udobnosti koje ona pruža. Sa druge strane, možda i najveća loša strana ANC slušalica je što je ova tehnologija i dalje rezervisana za skupe modele, jer zahteva dosta dodatnog hardvera i softvera što podiže cenu proizvoda.

Ako su dobre ANC slušalice van vašeg platnog razreda, uvek možete da kupite jeftinije slušalice bez ANC tehnologije koje su in-ear tipa, odnosno bubice sa silikonskim vrhovima, koje fizički prave dobru pasivnu izolaciju ušnog kanala i na taj način eliminišu deo spoljne buke.