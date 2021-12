Istraživanje je sproveo TorrentFreak, pa se statistika odnosi samo na preuzimanja preko torenta, i ne uključuje popularne ilegalne streaming servise, te bi to mogao da bude razlog što neki popularni naslovi nisu ušli u top 10.

U aprilu 2019. godine prva epizoda finalne sezone serije Igra prestola s piratskih sajtova je skinuta čak 55 miliona puta, i to samo 24 sata nakon premijernog prikazivanja.

Ova serija je dugo držala prvo mesto na listi najviše piratizovanih naslova, pa je svaka nova sezona izazivala veliko interesovanje.

Nakon što je snimanje završeno, završila se i vladavina Igre prestola, pa su na red došle neke druge serije.

Gledaoci su nastavili s ilegalnim preuzimanjem serija, zbog čega su neke u međuvremenu i ukinute – na primer Mindhunter, koji se naglo završio posle druge sezone, jer nije ostvario očekivane zarade.

U 2020. godini na vrhu liste je bila serija Mandalorian, da bi joj krunu ove godine preotela WandaVision. U pitanju je Marvelova mini serija koja je uprkos tome što je emitovana u prvom tromesečju 2021. godine, na piratskim sajtovima ostala popularna do danas.

Na drugom mestu je serija Loki, a na trećem The Witcher. Najviše piratizovanih naslova je sa platforme Disney+, pa su sledeće po popularnosti The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye i What if…? Nije bio pošteđen ni Netflix, pa su pored serije The Witcher stradale i Rick and Morty, te Arcane. Na desetom mestu se našla popularna serija Wheel of Time, a zanimljivo je da neke serije o kojima se puno pričalo nisu ušle u prvih deset – na primer Squid Game i La Casa de Papel.

Istraživanje je sproveo TorrentFreak, pa se statistika odnosi samo na preuzimanja preko torenta, i ne uključuje popularne ilegalne streaming servise, te bi to mogao da bude razlog što neki popularni naslovi nisu ušli u top 10.