Promjena nabolje - minimalizam na sve strane…

Kompanija Google i njen odjeljak YouTube predstavili su prilično tiho novi izgled video plejera koji krase minimalizam, manjak nekadašnjih opcija i više mjesta za sadržaj.

Promjena izgleda YouTube plejera vidljiva je od 2. februara mnogim korisnicima i to kada se video gleda u režimu preko cijelog ekrana.

Sa lijeve strane kad se pauzira video sad se nalaze tanko iscrtane opcije, i to lajk, obrnuti lajk, komentari, dodavanje videa u neku listu i prosljeđivanje videa, a sa desne, donje strane nalaze se predlozi u vezi s videom koji se gleda, umjesto da ispunjavaju cijelu donju površinu, kao do sada.

Karusel sa video predlozima nije ubijen u potpunosti, on je još uvijek tu, ali se pojavljuje samo na zahtjev, odnosno kad kliknete na poruku "More Videos, Tap to see all".

Ikonice za podešavanje plejera i režima gledanja u gornjem, desnom uglu su takođe tanje, ali im izgled nije drastično promijenjen. Kada se klikne na strjelicu pored imena videa pokazaće se skraćen opis sadržaja, broj lajkova i druge informacije u zavisnosti od toga šta je autor videa postavio u njegovom opisu.

Play traka je sad jasnije odvojena i više nećemo greškom pritiskati klipove iz video predloga!

Novi interfejs dostupan je korisnicima Android platforme i biće aktiviran u talasima, što znači da neće svima stići u isto vrijeme, a promjena je počela da se prikazuje i nekim iOS korisnicima, što znači da će i iPad, iPhone i iPod korisnici moći da koriste novi YouTube UI. Zanimljivo je da je YouTube promijenio i način prikaza komentara, ali se to još uvijek ne prikazuje svima, a novi izgled sekcije komentara, koja je u Full Screen režimu pomjerena na desnu stranu možete da vidite u našoj galeriji slika.

YouTube sada svakako izgleda prozračnije i koncentracija gledaoca se jasno stavlja isključivo na sadržaj, bez glomaznog interfejsa i lako vidljivih dugmadi.

Nama se dopada, šta vi kažete?