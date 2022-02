Destiny i druge popularne igre Bungie studija sada imaju novog vlasnika.

Ukrupnjava se tržište video igara i novi potez kompanije Sony Interactive Entertainment mogao bi biti odgovor na to što Microsoft kupuje Activision-Blizzard.

Pomalo iznenađujuće Sony Interactive Entertainment objavio je da kupuje Bungie kompaniju za 3,6 milijardi američkih dolara i da će sve igre tog izdavača ostati - multiplatformske.

Prema zvaničnoj najavi Bungie će ostati nezavisna kompanija u okviru SIE ekosistema, a izdavač će imati punu slobodu da bira koje će igre biti objavljene na kojoj platformi i zbog čega.

Bungie je možda mnogima poznat po radu na Halo igrama, ali se kao nezavisna kompanija proslavio izuzetno popularnom FPS RPG igrom Destiny, koja je ostala jedna od najskupljih igara napravljenih do danas - ova igra je jedna od prvih koja je donela Game As a Service pristup razvoju, što se pokazalo kao dobra taktika do sada.

Džim Rajan, predsednik SIE-a objasnio je da kompanija oduvek ima izuzetno jake veze sa kompanijom Bungie, posebno od nastanka Destiny igre, pa je poželeo, kako je naveo, svojim i kompanijskim prijateljima najtopliju dobrodošlicu u PlayStation familiju. I Džim Rajan je u svom obraćanju na PlayStation Blogu odmah na početku raščistio sa mogućim glasinama - Bungie ostaje nezavisna kompanije, a igre multiplatformske, kao što će to verovatno biti i najveći broj Activision-Blizzard igara u okviru Microsoft kompanije.

Ono što je još zvanično saopšteno jeste da će Bungie tesno sarađivati na novim projektima sa PlayStation Studios u okviru Sony kompanije, koji je stvorio niz legendarnih igara zahvaljujući kojim PlayStation danas ima preimućstvo u odnosu na Xbox ekipu.

Kompanija Sony Interactive Entertainment je od 2021. tako pripojila šesti veliki studio, a pre njega su u SIE stigli i BluePoint, Housemarque, Nixxes i Valkyrie Entertainment. Trenutno najpoznatija igra Bungie kompanije, Destiny 2, trenutno je dostupna za PlayStation, Xbox i PC, ali već dugo vremena nudi specijalne bonuse i dodatke isključivo za Sony korisnike. Bungie se nada, kako su otkrili u svom blog zapisu, da će kompanija i dalje imati veliku kreativnu i svaku drugu poslovnu slobodu i da će njene igre ostati na svim mogućim platformama.

Videćemo da li će tako zaista i biti…

Ima li fanova Destiny 2 igre među našim čitaocima?!