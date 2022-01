Neka podešavanja koja su podrazumevano uključena na Windows 10 operativnom sistemu mogu se promeniti tako da uklonite reklame, dosadna obaveštenja, ubrzate računar i unapredite svoju privatnost.

Krajem oktobra 2021. Microsoft je ozvaničio svoj Windows 11 operativni sistem, koji je postao dostupan većini korisnika koji su hteli da izvrše tranziciju sa Windows 10, a koja će trajati do sredine 2022. godine. Ukoliko i dalje čekate da vas Windows obavesti da je vreme da preuzmete novi OS, evo kako da to ubrzate.

Naravno, nema potrebe žuriti, jer je Microsoft najavio da će podrška za Windows 10 funkcionisati sve to 2025. godine, što vam daje dovoljno vremena da razmislite i odlučite da li je Windows 11, vaš novi operativni sistem, ili ćete i dalje čekati.

Za sve Windows 10 korisnike, treba napomenuti da neka podrazumevano aktivna podešavanja omogućavaju prikupljanje podataka o vama, prikazivanje reklama i obaveštenja, i mogu generalno da uspore vaš računar.

Pokazaćemo vam kako da za nekoliko minuta prođete kroz ova podešavanja i isključite ono što vam nije potrebno, kako bi vaš Windows 10 radio brže, ne opterećujući vas dosadnim obaveštenjima i reklamama.

Ugasite deljenje ažuriranja

Jedna od stvari koje je Windows 10 doneo je optimizovani sistema isporuke ažuriranja, koji vam dozvoljava da ažuriranja preuzimate sa drugih Windows 10 računara, a ne samo sa Microsoft servera. Iako je ovo super za Microsoft i kada vi treba da preuzmete nova ažuriranja, treba da vam bude jasno da je Microsoft napravio server od vašeg računara, omogućavajući drugim korisnicima da se povezuju na vaš računar, i preuzimaju potrebne podatke.

Srećom, ova opcija se jednostavno isključuje, a podrazumevano je aktivna. Otvorite Start meni, kliknite na zupčanik sa leve strane da odete u podešavanja (Settings), odaberite opciju Update & Security, pa Delivery Optimization iz menija sa leve strane. Opcija koja isključuje pretvaranje vašeg računara u mini Microsoft server za druge korisnike i bespotrebno opterećivanje vaše internet konekcije se nalazi ovde. Dovoljno je da prebacite slajder ispod Allow downloads from other PCs u levo na Off.

Dosadna obaveštenja

Windows 10 Action Center je zamišljen kao mesto za sva vaša bitna obaveštenja, ali je korisnicima poznatiji kao "onaj desni meni kod sata koji ne služi ničemu i pun je nekih bespotrebnih obaveštenja". Kako biste kontrolisali koja obaveštenja dobijate, potrebno je da opet otvorite Podešavanja, odete na System pa u deo Notifications & actions sa leve strane.

U novom prozoru možete slobodno isključiti stvari kao što su Get tips, tricks and suggestions when you use Windows ili Show me the Windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what's new and suggested, kao i individualna podešavanja za svaku aplikaciju posebno.

Start meni oglasi

Microsoft forsira oglase u Windows Store aplikacijama, pa će se često desiti da će vam se u start meniju prikazati aplikacije koje nikada niste preuzeli, ali to su u stvari oglasi. Njih možete isključiti tako što ćete otići u Settings, odabrati Personalization, i u novom prozoru Start sa leve strane. Opcija koju želite da isključite zove se Show suggestions occasionally in Start, kako bi dosadne reklame nestale.

Eksterne reklame

Nemojte da sumnjate da Microsoft pomno prati vaša podešavanja i ponašanje na mreži kroz Windows 10. Svaki korisnik dobija jedinstveni identifikacioni broj, koji je vezan za vaš Microsoft nalog, i koji se koristi za ciljano oglašavanje. Microsoft takođe deli taj ID sa eksternim oglašivačima na Windows store, ukoliko ne isključite sledeću opciju.

Potrebno je da odete u Settings, odaberete Privacy i u novom (General) prozoru isključite prvu opciju: Let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app activity (Turning this off will reset your ID).