Izvor: SMARTLife / The University of Queensland

UNSW istraživači iz Australije razvili su pouzdano rešenje za tzv. quantum computing processing tehnologiju koristeći silikon tj. silicijum, i to sa 99% pouzdanosti.

Tim istraživača UNSW-a (Univerzitet u Novom Južnom Velsu, u Australiji) koji je vodio profesor Andrea Morelo i tim holandskih istraživača sa Delft univerziteta za tehnologiju koji je vodio profesor Lifen Fandersipen, zajednički su koristili tek ustanovljen princip nazvan gate set tomography, pomoću kojeg se sertifikuju performanse kvantnih procesora.

Profesor Andrea Morelo je rekao: "Kada su greške tako retke postaje moguće lako ih uočiti i ispraviti u trenutku kad se dese. Ovo nam pokazuje da je moguće konstruisati kvantne računare koji imaju dovoljno prilagodljiv i fleksibilan, ali i sa dovoljno snage da rukovode smislenim proračunima".

Prema rečima učesnika ovog istraživanja - ono je važna prekretnica u daljem toku razvoja kvantnih računara.

Ovo otkriće moglo bi da učini proizvodnju i ugradnju čipova budućih kvantnih mašina lakšom i bržom, i to na istim proizvodnim linijama koje se koriste za proizvodnju uobičajenih čipova i poluprovodnika za računare. Istraživanje profesora Morela naslanja se na ranija otkrića koja pokazuju da se kvantna informacija može održati u silikonskom delu/silicijumskoj masi do čak 35 sekundi, ako se za to koristi posebna vrsta izolovanih nuklearnih spinova u određenom okruženju. Poređenja redi, ovo je milion puta duže nego što se kvantna informacija zadržava u kvantnim kompjuterima IBM i Google kompanija, koji u najboljem slučaju čuvaju informacije u trajanju do stotog dela mikrosekunda.

"U kvantnom svetu 35 sekundi je prava večnost", zaključio je profesor Morelo. "Nuklearni spinovi su samo srce tj. jezgro kvantnog procesora. Ako ih uparite sa elektronom, onda taj elektron može biti pomeren na drugo mesto i upariti se dalje zajedno sa drugim kubitnim jezgrima, omogućavajući tako stvaranje velikih nizova kubita sposobnih za masivna i korisna izračunavanja", objasnio je profesor.

S obzirom na to da je ovo otkriće kompatibilno sa širom sveta uobičajenom industrijom poluprovodnika i čipova, sa stopama greške ispod jednog procenta, moguće je osmišljavati dalje prilagodljive i pouzdane silicijumske (silikonske) kvantne procesore za napredne računarske proračune.