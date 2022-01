SpaceX lander će biti ključni deo Artemis programa, koji bi trebalo da bude prva misija do Mjeseca s ljudskom posadom u 21. vijeku.

Virtuelni asistent kompanije Amazon u 2022. godini prelazi uobičajene granice – Alexa se sprema za put na Mjesec.

Radi se o tome da će se jedna verzija ovog glasovnog asistenta naći u sklopu misije Artemis I agencije NASA.

NASA već neko vrijeme planira povratak čovjeka na Mjesec, a ti planovi sada uključuju i glasovnog asistenta.

Agencija je početkom prošle godine objavila da je SpaceX dobio ugovor vrijedan 2,89 milijardi dolara, u okviru kojeg će privatna kompanija biti zadužena za razvijanje novog landera.

Misija bi do Mjeseca trebalo da ponese višečlanu posadu, a put bi trebalo da započnu uz pomoć moćne rakete Space Launch System (SLS) i Orion letjelice koja kruži oko Zemljinog satelita. Dvoje astronauta će se tek u poslednjoj fazi premjestiti u sistem za slijetanje kompanije SpaceX, uz pomoć kojeg će se spustiti na Mjesec.

SpaceX lander će biti ključni deo Artemis programa, koji bi trebalo da bude prva misija do Mjeseca s ljudskom posadom u 21. vijeku. Očekuje se da kosmonauti do ovog nebeskog tijela stignu 2024. godine, a ističe se da će to biti veoma važan korak u daljim kosmičkim istraživanjima.

U program se uključio i asistent Alexa, a grupa eksperata je kreirala naprednu verziju čiji je cilj da utvrdi da li će i koliko ovakva tehnologija biti korisna u budućim svemirskim misijama.

Za letjelicu Orion je zadužen Lockheed Martin, koja se udružio s kompanijama Amazon i Cisco, pa su zajedničkim snagama napravili Callisto – interfejs u koji je ušao i zvučnik s asistentom Alexa, koji se aktivira uz pomoć glasovnih komandi.

Ovaj moment podsjeća na kosmičke brodove koji u filmovima imaju sopstvene glasove, a eksperti tvrde da će to biti veliki korak za letjelicu Orion, ali i za virtuelnog asistenta, te buduće svemirske misije. Zanimljivo je da asistentu neće biti potreban internet da bi odgovarao na postavljena pitanja, već će informacije pronalaziti u unaprijed programiranim odgovorima i komandama.