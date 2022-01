U decembru 2021. godine je moglo da se čuje da situacija napreduje, a potom je izašao video koji zainteresovanima približava Autopilot tehnologiju.

Izvršni direktor kompanije Tesla, Ilon Mask, je nedavno objavio da će softver za potpuno autonomna vozila (FSD) ubuduće koštati 12 hiljada dolara.

Uvećanje od dve hiljade dolara stupa na snagu 17. januara, za sada samo za kupce u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pored toga bi trebalo da poskupi i mesečna pretplata za softver koja trenutno iznosi 199 dolara.

Testiranje softvera za potpuno autonomnu vožnju je počelo u oktobru 2020. godine, a priliku je dobila odabrana grupa korisnika koja je za to morala da plati po osam hiljada dolara.

Ubrzo nakon toga cena se popela na 10 hiljada dolara, uprkos tome što se ne radi o proizvodu koji omogućava da se vozila zaista kreću potpuno autonomno. Iako je Mask još 2019. godine rekao da će Tesla modeli s ovim softverom korisnike moći da voze od tačke A do tačke B bez ikakvih intervencija, to još uvek nije sasvim tačno. Istina, dodao je i da će im biti potreban nadzor, ali je činjenica da mnogi i dalje misle da softver za potpuno autonomnu vožnju omogućava upravo to – vozila koja sama voze.

Kompanija je u septembru softver predstavila većem broju korisnika, a mogli su da mu pristupe samo oni čije je ponašanje na putevima do tog trenutka bilo besprekorno. Uprkos tome je po mnogo čemu je jasno da Tesla softver za autonomnu vožnju ne funkcioniše besprekorno, budući da je odgovoran za nekoliko saobraćajnih nesreća od početka 2021. godine. I dok jedni krive sistem, drugi tvrde da je problem u neopreznim vozačima.

Inženjer Sandi Munro se u avgustu prošle godine osvrnuo na opciju za autonomnu vožnju kompanije Ford – BlueCruise, ističući da nije impresioniran. U istom intervjuu je pomenuo Tesla Full Self Driving (FSD) Beta, funkciju koja mu je privukla pažnju i za koju tvrdi da je skoro besprekorna. Razgovor je čuo i Ilon Mask, koji je potom na Twitteru napisao da autonomna vožnja ipak ne napreduje kao što se planiralo.

Tesla Autopilot nije savršen Izvor: Smart Life/ @Mashable

Mask je tom prilikom napomenuo da je Tesla softver za autonomnu vožnju daleko od besprekornog, te dodao da Autopilot/AI tim vredno radi na svim potrebnim ispravkama. Ali tu su i drugi koji tvrde da FSD donosi veliki napredak – vozilo automatski prelazi iz trake u traku, te se dobro snalazi i na raskrsnicama, rampama i u gradskoj gužvi.

U decembru 2021. godine je moglo da se čuje da situacija napreduje, a potom je izašao video koji zainteresovanima približava Autopilot tehnologiju. Zahvaljujući tome je moglo da se vidi da je Tesla Autopilot „sposoban“, posebno kada se radi o detekciji objekata na putu. To ne znači da više nema problema, a jedan su i vozači koji se konstantno podsećaju da je neophodno da još uvek drže ruke na volanu, jer Tesla vozila i dalje nisu potpuno samoupravljiva.