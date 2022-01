Jedinstven Wi-Fi 6E ruter pozicionira svoje antene automatski tako da korisnik uvek ima najbolji internet - zar to nije sjajno?!

Izvor: SmartLife / TP-Link

Na CES 2022 sajmu u Las Vegasu upoznali smo sjajne gedžete, a nastavljamo sa još sjajnijim ruterom za Wi-Fi do 6E standarda kompanije TP-Link.Ovaj ruter razlikuje se od svih po svojoj mogućnosti automatskog pozicioniranja tj. pomeranja antena kako bi signal do korisnika uvek bio najbolji.

Nije ovo robot-ruter, ne, njegove antene, njih ukupno četiri, motorizovane su i deluju kao futuristički gedžet dostupan svima, a pomeraju se automatski na osnovu toga gde se povezani uređaj nalazi, u zavisnosti od prepreka i interferencije, kako bi do korisnika stigao najbolji mogući signal.

Naravno da ruter (Archer AXE200 Omni i model AXE11000) uči vremenom i prati korisnikove namere, kako bi unapred mogao da pretpostavi na kom će mestu korisnik biti i u tom pravcu usmerio signal.

Osim motorizovanih antena ruteri pokrivaju spektar od 2,4 i 5 GHz, ali i novi Wi-Fi 6E standard, koji označava 6 GHz spektar. S obzirom na to da je 6E standard stabilniji, omogućava bolji protok sa mnogo manje interferencije, ali je slabijeg dometa, jasno je zašto je proizvođač želeo da maksimalno iskoristi mogućnosti ovog, inače odličnog rutera.

Prenos podataka ide brzinom do 4,8 Gbps na 5 i 6 GHz frekvencijama i do 1,148 na 2,4 GHz. Ruter sadrži i ultrabrzi WAN port sa podrškom za brzine do 10 Gbps, kao i Ethernet port za 2,5 Gbps.

S obzirom na svoje specifikacije i opciju automatskog pomeranja antena biće ovo jedan od najzanimljivijih modela rutera svuda u svetu kasnije ove godine i istovremeno jedan od onih koji mogu da traju godinama. Ipak, mana je to što neće biti jeftin. Zvanična cena nije objavljena, ali s obzirom na to da Wi-Fi 6E ruteri bez ovih fensi antena koštaju nekoliko stotina dolara - ovaj će biti još skuplji!

Šta vi mislite o ovome?