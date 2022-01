Kad je kamera sve u jednom lakše se preživi rad od kuće.

Izvor: SmartLife / Anker

Znamo svi da ONO o čemu se sve manje govori, jer izaziva da nam se svaka dlaka na telu podigne, još uvek nije prošlo i da ćemo zbog toga i neko naredno vreme provesti prikovani za računare.

Kad imamo dobre gedžete to će se lakše podneti, i da nas ne shvatite pogrešno - jedva čekamo da počnemo da se družimo kao ranije uživo i svuda - pa je imati jedan ovakav “sve u jednom“ uređaj prava stvar.

Na CES 2022 sajmu u Las Vegasu Anker nam je predstavio B600 Video Bar, sjajnu video-čet kameru, koja se lako kači na bilo koji PC ili mobilni uređaj, pa čak i na modernije televizore, koji mogu da podrže USB povezivanje.

B600 Video Bar je kamera sa 2K senzorom i prenosom slike do maksimalnih 30 sličica u sekundi, a sadrži i podešavanje širine polja snimanja, autofokus, opciju praćenja lica, kao i zumiranje.

AI algoritmi mogu da prenose sliku kako oni misle da je najbolja, pa će to dovesti do automatskog sređivanja kadra, zumiranja ili odaljavanja tokom snimanja, kao i promene frejmrejta. Ipak, nije ovo ono po čemu se ova kamera izdvaja - to su dodatne opcije, koje je pretvaraju u pravi mobilni studio, jer je kamera i lako prenosiva, a na uređaje se kači putem klasičnog USB-a.

LED svetlo koje je moguće koristiti prilikom poziva ima automatsko podešavanje jačine i nijanse, u skladu sa okruženjem u kojem je korisnik, a postoje i softverske kontrole unutar programa, kao i klizač na samom B600 Video Bar-u, pomoću kojeg se svetlo može podešavati. Automatski odabrana podešavanja mogu da promene balans belog, jačinu osvetljenja, kao i kontrast.

Zvučnik je integrisan u čitavu kameru i pravi okružujući efekat, a pomoću AI funkcija buka oko korisnika može biti donekle poništena, kako bi ga sagovornici lakše čuli. Takođe, moguće je koristiti više predefinisanih profila, koji mogu da unaprede audio kvalitet u zavisnosti od okruženja u kojem je korisnik.

Anker će svuda u svetu prodavati B600 Video Bar po ceni od 190 evra uz audio i video softver za računare i mobilnu aplikaciju, koji se isporučuju besplatno uz hardver.

Da li biste koristili ovakvu kameru?