Trećeg dana praznične promocije Epic Games poklanja odličnu post-apokaliptičnu akcionu pucačinu vrednu 40 evra.

Izvor: SmartLife / Steam

Epic Games je za praznični period spremio 15-dnevnu akciju u kojoj svaki dan u 17h poklanjaju novu igru, i tako do 30. decembra, dok traju veliki praznični popusti na ovoj platformi. Prvog dana na tapetu je bio treći nastavak akcione sage Shenmue, drugog dana je to bio Neon Abyss, idealna igra za oslobađanje stresa.

Uštedite 40 evra

U vreme pandemije kada su svi post-apokaliptični žanrovi doživeli svoju drugu mladost, bilo da su u pitanju filmovi, serije ili igre, Epic Games nam poklanja igru vrednu 40 evra - Remnant: From the Ashes. U pitanju je akciona pucačina iz trećeg lica smeštena u post-apokaliptični svet koji su preplavila zla stvorenja iz druge dimenzije. Vi ste jedni od poslednjih ljudi koji su preživeli, i sa još dvojicom saboraca treba da se suočite sa hordama smrtonosnih neprijatelja.

Zvuči jednostavno, ali je igra komplikovanija od klasične pucačine. Naime, ljudi su uspeli da dođu do tehnologije koja im omogućava da otvaraju portale do drugih svetova i alternativnih realnosti, omogućavajući još jedan nivo kompleksnosti. Portali će vam pomoći da odgonetnete poreklo misterioznih vanzemaljaca.

Igra ima četiri jedinstvena sveta koji se dinamički menjaju svaki put kada prođete kroz portal, zahtevajući od vas da se prilagodite ili da umrete. Ne zaboravite ni izazove u vidu gazdi na svakom nivou, ali i skupljanje opreme i materijala usput, kako biste ojačali svoj arsenal oružja, oklopa i modifikacija potrebnih za suprotstavljanje neprijateljima.

S obzirom na to da je igra izašla pre dve godine, i da je pucačina u pitanju, hardverski zahtevi nisu prejaki, ali ukoliko želite da uživate u prelepim svetovima vanzemaljaca, onako kako su to zamislili razvojni timovi, spremite računar sa nekim jačim Core i5 CPU, 8 GB memorije, GeForce GTX 1660, odnosno Radeon 5600 XT, otprilike kao za remasterovanu verziju Crysis serijala.

Remnant: From the Ashes Izvor: YouTube / PlayStation

Igra je inicijalno razvijana za PlayStation, ali je paralelno predstavljena na obe platforme i ocenjena veoma pozitivno na raznim platformama, a postoje i dva DLC-a koja možete dokupiti kada pređete osnovnu igru.

Imate samo 24 sata

Remnant: From the Ashes je besplatan od 18. 12. u 17h do 19. 12. u 17h na Epic Games platformi, kada izlazi nova igra, a mi ćemo biti tu da vas podsetimo i pomognemo da vidite da li je u pitanju prava igra za vas.