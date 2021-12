Računar na kojem je napravljena Wikipedia prodat je za četiri puta manju sumu novca u isto vreme!

Nonfungible token (NFT) prvog izmenjenog Wikipedia teksta prodat je za čak 750.000 dolara u aukciji čuvene aukcijske kuće Kristis.

Istovremeno, u odvojenoj aukciji iste aukcijske kuće prodat je i pink iMac računar (boja jagode zvanično) na kojem je kreiran Wikipedia sajt, ali za mnogo manje novca - 187.500 dolara.

S pravom mnogi postavljaju pitanje - kako to da nešto neopipljivo i mnogima neshvatljivo, kao što je NFT, može biti prodato za toliko više novca od nečeg što je stvarno, na čemu je kreirana gotovo istorijska web strana i nešto što fizički - postoji zaista.

"Mogu samo da vam kažem da je NFT sfera vrlo dinamična i da privlači izuzetno veliko interesovanje različitih vrsta korisnika", objasnio je za Quartz portal Piter Klarnet iz aukcijske kuće Kristis, koja postoji već 255 godina.

Piter objašnjava da je aukcija privukla veliki broj kolekcionara knjiga i modernih umetnina u NFT formatu. "Vrlo polarizovana grupa zainteresovanih ljudi. Neke od klijenata znamo od ranije, ali većina nam je potpuno strana. I dalje se sećamo neverovatne aukcije u kojoj je obična JPEG slika prodata za neverovatnih 69 miliona dolara", rekao je Klarnet.

Za određenu grupu korisnika tj. klijenata Kristis kuće Wikipedia NFT je nostalgično parče istorije, koje je zaista uticalo na to kako današnji internet izgleda i na njegovu demokratizaciju.

Pogledajte prvu stranicu, Apple iMac G3 i kako sve izgleda danas:

Osnivač Wikipedia sajta, Džimi Vejls, kaže da je želeo da pokaže ljudima kako je to nekad izgledalo pokretati sajt, ali i da onima koji to žele ponudi da poseduju prve Wikipedia korake. "Kakvu zajednicu će ovo privuci? Hoće li to preplaviti internet trolovi? Šta ako su ljudi potpuno nezainteresovani i niko ne učestvuje? Da li će ovo uopšte uspeti? Sva ta pitanja su mi bila na umu tog jutra", priseća se osnivač Wikipedia sajta opisujući NFT prodaju vrlo dinamičnom i neizvesnom.

Džimi je 15. januara 2001. godine, da Wikipedia postoji već više od dve decenije, na prodatom iMac G3 (jagodica) računaru pokrenuo otvorenu Wikipedia enciklopediju pomoću Perl softvera, a napisao je “Zdravo, svete!“ i ispisao istoriju…

