Ako pitate pirate - premijera The Witcher sezone dva već je održana.

Izvor: SmartLife / Netflix

Gotovo nedelju dana pred emitovanje sezone dva serije The Witcher, koja je zakazana za 17. decembar, na internetu su se pojavile prve kopije nekoliko uvodnih epizoda.

Iako u početku niko nije verovao da se radi o pravoj stvari i da neki zli ljudi pokušavaju da prevare lakoverne korisnike - sve je istina, to su zaista The Witcher epizode nove sezone.

Netflix je uložio ogromna sredstva da se serija snimi, posebno u neljudskim uslovima pandemije, a gledaoci su morali da čekaju dve godine na njeno prikazivanje, da bi pirati to sve negirali jednim pritiskom na Enter i objavljivanjem serije na internetu.

Na internet su procurele cele epizode, takozvani screener copy, namenjen posebnim gledaocima, uglavnom kritičarima i ljudima od struke, ali je materijal očigledno završio i u par pogrešnih rukica, koje su brže-bolje podelile sve to sa ostatkom piratske ekipe.

Pirati k’o pirati, vole da se smatraju nesebičnim Robin Hud naslednicima modetnog društva, nisu časili časa i The Witcher Season 2 je već na internetu, a Netflix producenti u šoku, može i ono "na aparatima", što bi mladi rekli.

Vidi opis PIRATI VEĆ RASTURAJU THE WITCHER SEZONU 2: Netflix nije uspeo da sačuva jednu od najvažnijih serija ove godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 7 7 / 7

TorrentFreak sajt smatra da oznaka WEB-DL u samim nazivima fajlova-epizoda, znači da je kopija stigla sa web izvora, tako da će Netflix imati vrlo težak zadatak da pronađe krivce, posebno zbog činjenice da epizode nemaju nikakve oznake, osim uvodnih i završnih Netflix špica. Kvalitet videa varira u zavisnosti od veličine fajla, ali se čini da su sve kopije došle iz istog izvora.

Nemojte gledati seriju ovako, gledajte je kako dolikuje - za to su radile hiljade ljudi, kao što rekosmo u potpuno ludačkim uslovima, o čemu se možete informisati i na YouTube sajtu (snimljeni su kratki dokumentarci o tome kako je sezona dva nastajala). Svi ti ljudi zaslužuju da seriju gledamo tamo gde ona i treba da se gleda - na zvaničnom Netflix nalogu!

Dobra stvar iz svega je to što je Andžej Spakovski, pisac The Witcher sage, rekao da su reditelj i scenaristi odradili odličan posao i da jedva čeka da vidi šta će se dešavati u sezoni broj tri - oho, je li to on već najavio novu The Witcher sezonu?!

Sutra, 17. decembra, ovde sa utiscima o prvoj epizodi!

The Witcher Season 2 Trailer VIDEO Izvor: Netflix