Vreme je za ažuriranje Samsung Galaxy S21 serije i kod nas - pogledajte najvažnije novosti.

Izvor: SmartLife / Samsung

Novi interfejs pruža veću zaštitu i još lakše upravljanje telefonom, bez obzira na to je li on običan ili telefon sa ekranom na preklop.

Kompanija Samsung počela je sa uvođenjem korisničkog interfejsa One UI 4, i to najpre na seriji Galaxy S21, koja obuhvata modele Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra.

Zahvaljujući novim opcijama personalizacije, funkcijama zaštite privatnosti poboljšane bezbednosti i pristupu sve većem Samsung ekosistemu uređaja, uključujući i Internet of Things putem Smart Things servisa, One UI 4 pruža još bolju kontrolu i kvalitet upotrebe telefona.

Vaš Galaxy na vaš način

One UI 4 vam omogućava da kreirate ličnije mobilno iskustvo kako biste ispunili svoje potrebe, ali i izrazili individualnost kroz set novih opcija za kreiranje avatara, promenu izgleda menija, fontova, slika i svega drugog na telefonu.

Uz ponudu širokog spektra boja možete da izmenite izgled početnog ekrana, ikonica, menija, dugmića i pozadine, kao i da postavite da se boja pozadine automatski reflektuje na druge boje na uređajima. Redizajniranim vidžetima, koji nude još veću personalizaciju, lakše je nego ranije da stavite svoj lični pečat na vaše iskustvo korišćenja pametnog telefona.

Vidi opis DOSTUPAN I U REGIONU: Samsung pustio One UI 4.0 za prve telefone, čeka se verzija za preklopne modele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 14 / 14

Na raspolaganju su vam veći izbor emotikona, GIF-ova i stikera direktno sa Samsung tastature i kroz aplikacije za proširenu realnost (Augmented Reality - AR), koje su već neko vreme deo samog softvera Galaxy telefona, a sa svakim novim ažuriranjem one postaju bolje.

Zaštitite ono što je najbitnije

Nema privatnosti bez jake bezbednosti. Zato Samsung sa korisničkim interfejsom One UI 4 donosi najnovije funkcije privatnosti i sigurnosti kako biste mogli da izaberete tačno ono što želite da delite ili sačuvate kao poverljivo.

Bolja zaštita i privatnosti i same bezbednosti uređaja, kreće od obaveštavanja kad neka aplikacija pokušava da pristupi vašoj kameri ili mikrofonu (to su one nove tačke koje vidite na ekranima telefona), do nove kontrolne table za privatnost, koja sva vaša podešavanja i kontrolne funkcije okuplja na jednom mestu, praćenje i kontrolisanje funkcija podešavanja privatnosti je jednostavno uz One UI 4.

Naravno, Samsung Knox je i dalje ključna platforma, koja sve drži u bezbednom okruženju i pod ključem koji ima samo korisnik.

Vidi opis DOSTUPAN I U REGIONU: Samsung pustio One UI 4.0 za prve telefone, čeka se verzija za preklopne modele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 1 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 2 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 3 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 4 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 5 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 6 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 7 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 8 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 9 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 10 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 11 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 12 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 13 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 14 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 15 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 16 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 17 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 18 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 19 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 20 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 21 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 22 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 23 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 24 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 25 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 26 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 27 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 28 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 29 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 30 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 31 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 32 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 33 / 35 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 34 / 35 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 35 35 / 35

Povezivanje sa proširenim ekosistemom

One UI 4 vam pomaže da na najbolji način iskoristite proširen Samsung ekosistem uređaja i aplikacija drugih kompanija i tako uživate u još većem i više povezanom korisničkom okruženju.

Samsung partnerstva sa drugim liderima kao što je Google garantuju savršeno iskustvo u korišćenju omiljenih aplikacija i usluga drugih kompanija. To znači da možete da uživate u aplikacijama kao što je Google Duo, koja obezbeđuje video pozive visokog kvaliteta sa prijateljima i porodicom i Google Duo nastavlja da bude integrisan u gotovo sve Google i Samsung aplikacije na svim Galaxy telefonima.

Takođe, bilo da koristite Galaxy Fold, Galaxy Watch ili Galaxy Tab, dobićete uniformni izgled na svim uređajima i moći ćete jednostavno da ih sinhronizujete. Ovo važi i za slušalice, satove, fitnes i zdravstvenu opremu drugih proizvođača ili kompanija.

Vidi opis DOSTUPAN I U REGIONU: Samsung pustio One UI 4.0 za prve telefone, čeka se verzija za preklopne modele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 6 6 / 6 AD

Dostupnost One UI 4 u regionu



One UI 4 je već dostupan za seriju Galaxy S21 od 15. novembra, a uskoro i za prethodne serije Galaxy S20, S10 i Note20 ili Note10, kao i za odabrane telefone serije Galaxy A, preklopne modele telefona i tablete.

Počelo je i uvođenje poboljšanog softvera za seriju Galaxy Watch koji korisnicima omogućava da uživaju u unapređenim funkcijama praćenja zdravlja i novim ekranima.

Važno je istaći da će Samsung Galaxy Fold i Samsung Galaxy Flip modeli dobiti posebnu verziju Android 12 operativnog sistema, posebno kreiranog za telefone sa savitljivim ekranima. Ova verzija Android operativnog sistema biće dostupna tokom 2022. godine, ali nije precizirano tačno kada.

Koji sve Samsung telefoni će dobiti One UI 4.0 pročitajte u našoj prethodnoj vesti.