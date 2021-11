Republic of Gamers (ROG) predstavlja moćnije i još gejmerima namenjene telefone.

Izvor: SmartLife / ASUS

ASUS nas je u martu oduševio jednim od najjačih telefona ikad napravljenih, koji je i danas svojevrsni prst u oko ne samo proizvođačima smartfona, nego i laptop i gejming hardvera.ASUS ROG Phone 5 dobija pojačanje - dva nova ASUS ROG Phone modela nazvana 5s i 5s Pro.

Oba su dimenzija 173 x 77 x 9,9 milimetara, a teški su oko 240 grama.

Dolaze sa 64-bitnim čipsetom Snapdragon 888+ 5G i Qualcomm Adreno 660 grafičkim čipom koji je pojačan Snapdragon Elite Gaming opcijama.

Za odvođenje toplote iz unutrašnjosti koriste se AeroActive Cooler, koji rasipa toplotu ka svim ivicama uređaja, a za efikasnije hlađenje zaslužna je i unapređena 3D parna komora sa grafitnim listovima koji razdvajaju segmente telefona i služe i kao izolator. Unapređen sistem hlađenja trebalo bi da dovede do tečnijeg igranja i spreči gušenje procesora, koji pod pritiskom i visokom temperaturom posebno počinje da koči i secka.

Trostruki sistem kamere predvodi glavna rezolucije 64 megapiksela, čiji je senzor Sony IMX686 od 1/1,73 inča i uz nju su tu još ultraširokougaona kamera rezolucije 13 megapiksela i makro kamera rezolucije 5 MP, sposobna za slikanje sa razdaljine od samo tri centimetra.

Glavna kamera podržava snimanje videa do 8K rezolucije sa do 30 fps i 4K klipove do 60 fps, a za sve rezolucije snimanja je podržana stabilizacija kadra po tri ose (nema hardverski OIS).

Osim Dual SIM podrške dodati su i neki neuobičajeni standardi za GPS, pa tako ASUS ROG Phone 5s i 5s Pro podržavaju GNSS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS i NavIC, ali imaju i Bluetooth v5.2 sa aptX Adaptive kodekom, Wi-Fi do 6E kategorije, 5G naravno, pa i USB Type-C. Baterija je kapaciteta 6.000 mAh i zapravo je podeljena u dve jedinice od po 3.000 mAh kako bi se brže punila. Na novim ASUS telefonima se nalaze i dva ulaza za punjenje - jedan na boku, a drugi na uobičajenom mestu - sa donje strane.

Prednja, selfi kamera ovog puta je unapređena različitim tipovima algoritama i pomognuta veštačkom inteligencijom kako bi inteligentnije prilagodila kadar dok gejmer strimuje svoj ekran onlajn ili ga projektuje na neki monitor i TV. Rezolucije je 24 megapiksela, a spreda se nalaze i dva mikrofona koja podržavaju Dirac HD Sound tehnologiju za kvalitetnije prenošenje zvuka. Stereo zvučnici sa pojačanim basom su lep dodatak, a vibracija telefona je raspoređena bolje po čitavoj površini uređaja kako bi povratni efekti iz igara i tokom poziva bili jači.ASUS ROG Phone 5s ima AMOLED ekran dijagonale 6,78 inča, rezolucije 2.448 x 1.080 piksela i odnos stranica 20,4:9. Corning Gorilla Glass Victus štiti ekran od oštećenja, a brzina osvežavanja sadržaja je 144 Hz, uz brzinu osvežavanja na mestu dodira do 360 Hz. Odziv na komande je minimalan i kreće se oko jedne milisekunde. Osim izuzetnog osvetljenje do 1.200 nita, ovaj telefon prikazuje i 111,23% DCI-P3 sistema boja, a za kalibraciju se koristi Pixelworks. Ekran ima podršku i za HDR10 tehnologiju, što će igračima omogućiti da uživaju u vrhunskom kvalitetu slike serija i filmova popularnih striming servisa.

Impresivne karakteristike nastavljaju se sa 16 GB LPDDR5 RAM i 512 GB UFS 3,1 memorije, AirTrigger 5 sistemom kontrole na bokovima telefona, kao i pozadinskim LED ekranom, koji prikazuje unapred definisane motive i boje. Cena ASUS ROG Phone 5s u SAD kreće od 999 dolara, a u Evropi cena još uvek nije najavljena.

ASUS ROG Phone 5s Pro pored svega nabrojanog nudi još više, 18 GB LPDDR5 RAM, ali i dva dodatna fizička tastera za igre - L2 / R2. Tu je i GameFX audio sistem i ESS 9280AC Pro DAC komponentu povezanu sa 3,5 mm ulazom za slušalice. Cena ASUS ROG Phone 5s Pro je od 1.299 dolara.