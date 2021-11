Crna Gora kaska za svijetom kada je 5G implementacija u pitanju, ali kako najviše vremena provodimo nakačeni na Wi-Fi, možda je pravo vrijeme da unaprijedimo svoju kućnu mrežu.

Većina korisnika u Crnoj Gori ruter koji koristi dobila je od svog provajdera. On vjerovatno stoji iza TV-a, blinka i ne dira se, osim kada "zelena lampica prestane da treperi". Ono što većina ne zna je da ukoliko zamijenite svoj Wi-Fi ruter boljim, kvalitet interneta koji će svi ukućani ne može da se mjeri sa onim što sada imate.

Imajte na umu i da je ruter koji ste dobili od svog provajdera vjerovatno najgori/najjeftiniji mogući ruter koji ispunjava tražene specifikacije provajdera. Naime, oni svoju zaradu ostvaruju prema brojkama, prema kojima je ruter samo trošak. Provajderi upravo zato neće potrošiti dodatna novac da bi vama obezbijedili kvalitetniji signal, već će se potruditi da dobijete apsolutni minimum, po ugovoru.

Ruter provajdera

Šta je Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6 odnosno 802.11ax je najnoviji Wi-Fi standard, koji je tehnički dostupan još od 2019. godine, od kada polako popunjava rafove prodavnica tehnike. U prevodu, ako svoj ruter niste kupili 2021. godine ili ako ste ga dobili od provajdera, velika je šansa da ne podržava Wi-Fi 6.

U poređenju sa Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 obezbjeđuje nove radio kanale, ali i bolji protok. Pored toga, da bi se poboljšao protok podataka između povezanih uređaja, Wi-Fi 6 ruteri koriste MU-MIMO i OFDMA tehnologije, a razlike mogu ići i preko 50%.

Promene Wi-Fi standarda

MU-MIMO i OFDMA

MU-MIMO dozvoljava ruteru da oformi snop ka svakom klijentu, simultano prenoseći informacije. Na taj način se smanjuju smetnje među klijentima i povećava protok, jer više klijenata može istovremeno da prima iste podatke. OFDMA omogućava da više klijenata dobijaju različite frekventne domene u okviru dostupnog spektra. Na taj način se kanal od 80 MHz može podijeliti na više djelova, tako da više klijenata simultano može da prima različite tipove podataka kroz isti spektar.

Kada ga uporedite sa Wi-Fi 4 (802.11n) ruterom, koji su najpopularniji kod nas, novi ruteri će vas prosto oduvati svojom brzinom i kvalitetom signala. Iako je teoretski maksimum 802.11n rutera 300 Mb/s, velika je šansa da nijedan od njih neće moći da prebaci 100 Mb/s. Poređenje u performansama je podjednako kao kada za igranje koristite integrisanu Intel grafiku, a onda kupite NVIDIA RTX 3060 grafičku kartu.

Bolji domet

Većina Wi-Fi 6 rutera koje smo probali imaju odličnu pokrivenost, čak osjetno bolju od one koju obezbjeđuju Wi-Fi 5 ruteri, kako po pitanju kvaliteta signala, tako i po pokrivenosti.

Ako ste pažljivo čitali naslov, vidjeli ste da smo u njemu pomenuli i Wi-Fi 6E, a da u tekstu o njemu ni traga ni glasa. Wi-Fi 6E je suštinski isti kao Wi-Fi 6, ali dodaje rad na 6 GHz, koji omogućava još bolji protok za sve povezane uređaje. Ukoliko koristite Wi-Fi 6E kompatibilan uređaj, a kupili ste Wi-Fi 6E ruter, pored standardnih 2,4 i 5 GHz, pojaviće vam se i 6 GHz kao nova opcija. Kao i sa 5 GHz, brzina je znatno poboljšana, ali je domet isto tako smanjen i prilično opada kada naiđe na prepreke kao što su zidovi i drugi uređaji.

Sa brzinama koje u realnim uslovima prilaze gigabitnim vrijednostima (128 MB/s), Wi-Fi 6/6E je na dobrom putu da potpuno zamijeni žičnu mrežu.

Wi-Fi 5 ruter

I dalje visoka cijena

Iako je 2021. godina idealni trenutak da kupite novi ruter, morate imati na umu da njihova cijena još uvijek nije ispod 200 eura, i to za osnovne modele, dok su oni koji podržavaju 6 GHz još skuplji. Sa druge strane, većina modernih telefona podržava brze prenose podataka, a to znači da ćete bežičnim putem moći da prebacujete podatke sa jednog na drugi uređaj mnogo brže nego što ste to radili preko kabla.

Wi-Fi 6 adapter

Takođe, o Wi-Fi 6 ruteru u 2021. godini ne smijete da razmišljate kao o nepotrebnom trošku, već kao o investiciji koja će bar nekoliko godina osiguravati da imate vrhunske bežične performanse u svom domu ili kancelariji.

Ono što takođe treba da znate je da kada se na Wi-Fi 6 ruter poveže Wi-Fi 5 laptop, on će raditi sa Wi-Fi 5 brzinama, pa ukoliko planirate da unaprijedite kućnu mrežu, nije na odmet da provjerite koji vaši uređaji uopšte podržavaju novi standard.

Rad na računaru

Promjena mreže

Naravno, tu su uvijek adapteri koje možete iskoristiti za vaše desktop ili laptop računare, ali treba imati na umu da ni oni nikako nisu jeftini, i da im je cijena oko tri do četiri puta veća od klasičnih N ili AC bežičnih adaptera. Takođe, dekstop računari podržavaju i adaptere u vidu kartica, pa tu možete uštedjeti koji euro, a kada su laptopovi u pitanju, ukoliko nemate neki ultrabook na kojem je sve integrisano, velika je šansa da samo možete kupiti novu Wi-Fi karticu i zamijeniti postojeću.

Kako je tehnologija još uvijek relativno nova pretpostavljamo da će tek krajem ljeta na tržište stići laptopovi sa bržim Wi-Fi adapterima koji podržavaju Wi-Fi 6E. Sa druge strane flagship telefoni novije generacije već usvajaju nove adaptere, praveći prostora za sve brži prenos podataka.

Pametna investicija

Ako već planirate da unaprijedite neki dio svojih računara, novi ruter je definitivno stvar sa kojom ćete osjetiti najveću razliku u performansama na većem broju uređaja. Kada tako posmatrate stvari, investicija od dvjestotinak eura nije prevelika kada znate da ćete u narednih nekoliko godina imati vrhunske bežične performanse na svim uređajima u mreži.