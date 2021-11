POTVRDILI VEZU - ZBOG IVANE I VLADIMIRA GORI INSTAGRAM: Ša se odmah oglasio - pljušte psovke!

Nenad Aleksić Ša se oglasio povodom instagram storija bivšeg učesnika Zadruge Vladimira Tomovića koji je objavio sliku sa Nenadovom bivšom suprugom Ivanom Aleksić.

Izvor: Instagram/_ivv_/printscreen/TV Pink/printscreen

"Zamisli šta mi reče prijatelj... Želim da me žena gleda kao što Ivana gleda tebe", napisao je Vlado i tagovao Aleksićku, a ona je odmah podijelila istu fogotafiju na svoj stori i dodala srce, te su mnogi pomislili da su na ovaj način ozvaničili svoju vezu.

Ivana i Vlada su već duži period u jako prisnom odnosu, ali se oni još uvijek nisu oglasili povodom ove teme.

Ubrzo se oglasio Ivanin bivši muž Nenad Aleksić Ša koji je sasuo salvu uvreda na njihov račun.

"Narodski da kažem, mene zabolje ku*ac i za Ivanu i za Tomovića. Ne zanimaju me ni za tri života. To je onako narodski i od srca, zabolje me ku*ac za to. Iskreno. Ne zanimaju me, kao da pričam o nekome koga ne poznajem", rekao je Aleksić.