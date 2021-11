MILICA PAVLOVIĆ TREBALO DA GLUMI U FILMU "TOMA": Čekala ju je velika uloga, a zbog ovoga je BJELA ODUSTAO od nje!

Milica Pavlović otkrila sve detalje.

Izvor: Instagram/senoritamilica

Film "Toma" razbio je sve rekorde gledanosti u bioskopima širom regiona, a pevačica Milica Pavlović otkrila je da se umalo po drugi put oprobala u glumačkim vodama i to baš u ovom ostvarenju.

Kako je ispričala, ona je trebalo da tumači lik Lepe Lukić, ali je Dragan Bjelogrlić ipak doneo odluku da nijedna pevačica neće glumiti u filmu.

"Išla sam na sastana

k, ali na kraju je Bjela odustao od toga da bilo koja pevačica bude u filmu. Inače, bila mi je ponuđena uloga Lepe Lukić. Bila mi je čast da sa njim govorim na tu temu, ali sa druge strane eto sačeka te svoj momenat i dobijete pravu stvar", ispričala je Milica.

Pavlovićeva je oduševila publiku glumačkim sposobnostima u seriji "Pevačica", te je sada otkrila da je prilikom dobijanja ponude za ovaj angažman, mislila da je u pitanju šala.

"Kada su me pozvali mislila sam da me neko zeza, pa me je Vuk Kostić pozvao i pitao što kuliram objasnili su mi sve". rekla je, a zatim se prisetila i anegdota sa istog kastinga.

"Ja sam se pojavila na kastingu bez da znam napamet scene jer mi to nisu rekli", kroz smeh je otkrila ona u emisiji "Zvezde Granda specijal".

Pogledajte Milicu Pavlović u seriji "Pevačica":