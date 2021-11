GASTOZA IZBACILI SA AERODROMA! Prekršio pravila - Zvali policiju, reper se odmah oglasio na mrežama (FOTO)

Repera i bivšeg rijaliti učesnika Nenada Marinkovića Gastoza izbacili su sa aerodroma, a on se oglasio i otkrio o čemu se radi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nenad Marinković Gastoz vraćen je sa aerodroma kada je prekršio epidemiološka pravila.

Gastoz je na Instagramu saopštio da mu je navodno maska pala sa nosa, zbog čega je udaljen sa aerodroma.

"Upravo vraćen sa aerodroma ispred samog ulaza na gejt. Žena me je vratila jer mi je pala maska ispod nosa dok sam pričao. Opomenula nas je, tu je bila cela ekipa", rekao je Gastoz u videu.

"Ljudi vratila me je žena, zvala je policiju, jer mi je bila maska ovde (pokazuje na mesto ispod nosa). Izbacili su me sa aerodroma. Samo zato što nisam nosio masku preko nosa jer sam žvakao žvaku. Ja ne verujem", pravdao se on.