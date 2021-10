MUŽU NIKADA NEĆU BITI PORODICA! Suzana Mančić o braku sa imućnijim suprugom - Zajedno smo vikendima!

Suzana Mančić otkrila je detalje iz braka, ali i da su muškarci zbog nje ostavljali žene.

Voditeljka Suzana Mančić, zbog koje su muškarci ludeli, rekla je da je čovek od reči, pa priznala škakljive detalje.

"Ja sam čovek od reči. Ima jedan koji me neće sačekati nikad, nije javna ličnost da bi se znalo. Živ je, poznat je jednom delu javnosti, nikad se nije oženio i neće se oženiti", rekla je Suzana te otkrila sa su muškarci ostavljali žene zbog nje:

"Neki su ostavljali svoje žene zbog mene. Bili su to sjajni ljudi. Ne viđam ja te žene, ali to ti je život. Bila sam zaljubljena, ali nisam bila svesna tih posledica, bila sam mlada. Moja sudbina je bila takva da su muškarci padali na kolena preda mnom, a da se nisam posebno trudila".

Suzana je poručila da je oba puta ona zaprosila muža, te progovorila o svom odnosu sa imućnijim suprugom.

"Moja mama je najviše patila zbog mene. Dva puta sam stala na ludi kamen, nisam se saplela. Prvi put kad sam se udala, udala sam se iz velike ljubavi, imam dve divne ćerke, a kad je ta ljubav prestala rastali smo se. Pisalo se svašta. Do sada nisam našla toliko dobrog čoveka kao što je moj muž. To je ljubav na daljinu, 21 godinu smo zajedno, provodimo vikende zajedno, letovanja, zimovanja. Rekla sam mu da nikada neću biti njegova porodica, ali mi smo par, fenomenalan par. Porodica je ona zajednica koja ima zajedničku decu. U odnosu na mene je imućan, i prvi i drugi put sam ja zaprosila svoga muža", otkrila je Suzana.

Osvrnula se i na svoj najteži period u životu kada je njen intimni video snimak iz spavaće sobe isplivao u javnost.

"Najtužniji dan je onaj dan kada se osećaš razapet pred javnošću, kada te strah da izađeš na ulicu, ali hvala Bogu, da ti Bog da snage i razuma da to prevaziđeš da sačuvaš svoje zdravlje, svoje ime i da se ne slomiš potpuno. Javnost me osudila, mnogo sam plakala, ali vreme učini svoje i sam u sebi to prevaziđeš nekako. Ljudi polako počnu da te gledaju drugim očima, kao nekada. Ljudi su me tada gledali užasnuto, kao da sam ubila nekoga. To je iza mene, ne volim o tome da pričam, to je istorija", zaključila je Suzana Mančić u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".