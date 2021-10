ISPOVJEST GLUMCA: NALAZILA ME JE US*ANOG I ISPOVRAĆANOG! U jednom trenutku nisam imao gdje da se ubodem, a onda...

Jedan od najperspektivnijih glumaca svoje generacije, Igor Pervić, ispričao je jednom prilikom kroz kakav pakao je prošao tokom perioda svog života kada se drogirao.

Na današnji dan 1967. rođen je glumac Igor Pervić. Igrao je u kultnim filmovima kao što su "Crni bombarder", "Lajanje na zvezde", "Bure baruta" a prvi put se pojavio na javnoj sceni sa samo sedam godina.

Mnogima u sećanju je ostala njegova bolna ispovest o agoniji koju je prošao u godinama kada se drogirao. A pakao sa drogom krenuo je još od njegove 13. godine.

"Kad udahnete taj lepak onda se javi taj osećaj neki da ste bezbedni, da ste zaštićeni I od spoljašnjeg sveta I realnosti. Ja sam se tada osećao tako. I mislio sam da je to prava stvar I da to treba raditi sa 13 godina. To je bila jedna ekipa koja se nije razvadajala. Od prvog do narednog puta je prošlo par dana kada sam uzeo kesu. E sad pošto taj lepak smrdi mnogo onda smo svi nosili četkice za zube I kaladont i uporno prali zube da roditelji ne bi primetili taj lepak", ispričao je Igor u emisiji "Crni biseri".

Kasnije je počeo sa travom, a onda je iskusio LSD.

"Ta neka starija ekipa nam je dala LSD po sistemu kuća časti, a posle ćeš normalno da platiš itekako. I onda smo mi tako na LSD-ju odlazili u bioskop. Sednemo u salu, svako na različitu stranu. I onda se dovikujemo. A taj LSD, ako je dobro raspoloženje među ljudima, izaziva histeričan smeh. Toliko smo se smejali da je projekcija prekinuta a nas su izbacili napolje", ispričao je glumac.

Svi su, kako je ispričao, iz te ekipe bili iz dobrostojećih kuća pa su mogli od džeparca za vreme odmora da kupe LSD. A išli su dotle da su čak i na času duvali lepak.

"To je ekipa bila iz par razreda ali iz iste škole. Nas jedno 12. A njih jedno 7-8 nije više među živima. Jedna devojka, pokoj joj duši, ona je bila starija malo od mene a ja sam bio strašno zaljubljen u nju. Tad sam imao svoj prvi motor. Imao sam nekih 17 godina. I sednemo mi na motor i ona me pita da je vozim na Novi Beograd mora da završi nešto. A ja vidim ona bleda, nije joj dobro. Ja stvarno tad nisam znao ništa o tim teškim drogama. Kad smo stigli ušli smo u neku zgradu, da bi me onda ona poslala da odem na treći sprat i da je čekam", rekao je on.

Čuo je kako ona šuška nešto sa nekim a kad se vratila do njega donela je i poslagala sve rekvizite – kašičice, špriceve…

"I ja gledam šta ona to radi sa upaljačem. I ona stavi to meni u špric, a ja sam se igle bojao ko groma. Okrenem se na drugu stranu, I ona mi to uradi. I ja osetim neku toplinu, neko lebdeće stanje, potpunu nirvanu. Tu smo onda na stepeništu vodili ljubav. I od tada smo počeli da se viđamo svakog dana. Inače, ja to nikad nisam uzimao na nos. Počeo sam na iglu I nastavio sam na iglu", rekao je Igor Pervić.

To se kako kaže događalo svaki dan. Na početku nije trebalo puno para za to, ali su onda došli problemi kada su počele male krize. I onda je kako ističe počelo – iz novčanika maminog, pa iz očuhovog, pa patitnog, pa tatinih prijatelja… A onda su jednom prilikom u njegovom džepu slučajno našli špric.

"Poslali su me u “Dragišu Mišović”. Balkon od moje sobe je bio u prizemlju I onda dođe ekipa, ja njima dam voloron, koji se tada koristio za lečenje toga, a oni meni heroin. I ja sam uživao. Uzimao sam heroin u bolnici a da niko nije znao", prisetio se on.

Dva puta je imao iskustva sa policijom. Jednom sa našom a drugi put sa grčkom.

"Taj neki momak koga prvi put vidim daje nam paketiće, mi njemu pare i u tom trenutku kao u filmu – tri četiri keca staju uz škripu kočnica. Izlaze policajci i viču – murija, murija. U civilu su bili i odmah su povadili magnume. Ja krenem da bežim, oni se bace na mene, a ja uspem da bacim paketić da oni ne vide. Onda su usledili nemilosrdni udarci. Samo su meni stavili lisice na leđa jer sam pokušao da bežim a oni to ne vole. Doveli su me do glavnog policajca koji me je takvom snagom šutno u mu.a da sam naredna dva meseca piškio krv", rekao je Pervić

Odveli su ga u 29. novembar, prvo malo u samicu pa kod načelnika od koga je dobio batine.

"Kada je čuo da sam bežao počeo je da me tuče po leđima sa gepekom za skije, što je neka šipketina. Srećom sam imao neku deblju jaknu ali sam I pored toga dva meseca imao crne štrafte preko leđa. Iz ove perspektive mislim da je to dobro što je uradio.

Onda su počela propitivanja a ja tog momka stvarno nisam znao. E sad, oni mogu da te biju ali te neće ubiti. Ali ako kažeš ime preprodavca onda možeš da popiješ I metak. Ubiće te onaj drugi", ispričao je on.

Posle su ga vratili u samicu plavog, crvenog i krvavog.

"U samici svetlo kao da su reflektore upalili, klupa pod nagibom pa kad zaspiš ti padneš. A dole samo plivaju fekalije. Jezivo iskustvo. Ujutru su me pustili, jer nisam napravio nikakvo krivično delo. I čim sam izašao vratio sam se tamo gde sam bacio onaj paketić, našao ga, upotrebio ga, I rekao – eto mamu im njihovu", ispričao je on.

Drugo iskustvo sa policijom je bilo sa policijom Grčke.

"Čekao sam na aerodromu kada mi je prišao tip I tražio da odem u sobu da bi videli da li nosim nešto sumnjivo. A ja sam imao možda 5 grama trave u kesici. I verovao sam da će biti kao što je npr u Londonu ili Parizu gde za tako nešto platiš kaznu, dobiješ šamar I puste te.

Ovde kada su to našli rekli su da idem u zatvor. A u zatvoru su me stavili u ćeliju koja je ličila na kavez, 2,5 sa 2,5 metara. Rešetke sa obe strane, a unutra nas jedno 5-6 koji spavamo kao fetusi. E tu sam proveo 5 noći", rekao je on.

Majka me ga je kako je rekao nalazila u takvim stanjima da nije mogla nekad da ga gleda.

"Nego me stavi u kola i da mi pare da uradim drogu. Nalazila me us.anog, ispovraćanog. U jednom trenutku nisam imao više gde da se ubodem", rekao je on.

Veliku podršku u periodu od odvikavnja bila mu je prvo devojka, a potom supruga, pesnikinja i književnica Jasmina Holbus.

"Otišao sam u London na detoksikaciju i za 24 sata pod anestezijom promenili su mi krv, izvukli sve otrove i blokirali centre u mozgu kako ne bih mogao ništa da osetim ako ponovo uzmem drogu. Oboje smo se strašno zaljubili, moj očuh joj je pisao recenziju za knjigu, tako smo se prvi put videli. Vodila je računa o meni do te mere da me je hranila, vodila kod doktora, bukvalno sve", ispričao je tada Igor Pervić.

Igor Pervić preminuo je 23. aprila 2019. u 52. godini.