“MARINA MI SMJEŠTA SVE DA MI ODUZME DIJETE” Darku pao mrak na oči kad je čuo šta se dešavalo u sudnici

Darko Lazić potpuno je odlijepio kada je čuo šta se događalo na ročištu dok je on bio odsutan. Pjevač tvrdi da iza svega stoji njegova bivša Marina koja mu smješta kako bi mu oduzela dijete.

Darko Lazić se nije pojavio na zakazanom ročištu sa Marinom Gagić jer je u tom trenutku bio na putovanju sa djevojkom Barbarom. Međutim, pokajao se zbog svog postupka jer je poludeo kada je čuo šta se dešavalo u sudnici.

Na dan kada je ročište bilo zakazano pojavila se vijest kako su se Barbara i Darko potukli na nekom veselju, a zatim je komšija iz zgrade u kojoj živi potvrdio da se iz njihovog stana često čuje buka. Marina je navodno iskoristila sve ove informacije, o svemu obavijestila sudije i naglasila da njen sin Aleksej ne treba da provodi vrijeme sa tatom kada je u društvu svoje nove djevojke zbog skandala koji su sastavni deo njihove veze.

“Darko je od djevojke za rođendan dobio putovanje u Egipat koje se baš poklopilo sa datumom kada su on i Marina imali zakazano ročište. Nije mnogo razmišljao, već je odlučio da ode sa Barbarom na odmor, a na sud je poslao svog advokata. Marina je bila prisutna i izjasnila se da traži potpuno starateljstvo, kao i alimentaciju od 500 eura. Međutim, ono što je Darka najviše iznerviralo je to što je čuo da je njegova bivša vjerenica insistirala da dijete ne može da provodi vreme sa njim kada je Barbara prisutna. Kako je navela, boji se za bezbjednost djeteta, jer su mediji objavili kako su se njih dvoje tukli i kako se često svađaju i ulaze u sukobe. Baš je poludio, zvao je Marinu, ali nije htjela da mu se javi na telefon. Rekao je da će da se gone po sudu i da će da se bori svim silama, ali da joj potpuno starateljstvo ne da. Čak je rekao da sumnja da mu priče kako ima probleme sa Barbarom smješta baš Marina kako bi imala materijal za sud”, rekao je izvor za Star i dodao da ova agonija tek počinje.

Marinu je izuzetno povrijedilo to što se Darko nije pojavio na suđenju pa je posle ročišta rekla da nije iznenađena ovakvim postupkom i da neće odustati od potpunog starateljstva nad sinom Aleksejem.

“Darko se očekivano nije pojavio. Znala sam da neće doći. Sljedeće ročište je zakazano za sljedeći mjesec, pa ćemo vidjeti da li će se pojaviti. Potpuno starateljstvo tražim, alimentacija mi nije toliko važna koliko potpuno starateljstvo. Smatram da sam bolji staratelj od njega i da više brinem o djetetu”, izjavila je Marina.

