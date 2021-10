RADIO KAO STOMATOLOG, PA NAPISAO NAJVEĆI NARODNJAČKI HIT: Prestao da radi sa Seve, a ovaj pevač je NAJTEŽI za saradnju!

Miloš Roganović otkrio i da "ne želi da sarađuje" sa pevačicom

Miloš Roganović je čovek mnogih talenta, on je stomatolog, tekstopisac i kompozitor.

Koliko je teško uskladiti te različite sfere, i kako je došlo do toga da krene muzičkim putem, otkrio nam je Miloš u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

"Ja se muzikom bavim u njenom punom obliku, ja sam i tekstopisac i kompozitor. Uporedo se bavim i stomatologijom, za to sam završio fakultet i muzikom. Nisam se nikada medijski eksponirao, tako da zbog toga možda šira javnost ne zna za to. Pregledi idu preko milijardu, to je znak da se radi dobar posao, to mi je lep i konkretan podatak. Na svoj posao gledam tako da nisu pregledi najbitniji, ne treba tako postavljati stvari, muzika je umetnost", rekao je Miloš.

Miloš je nadimak "Aspirinac" dobio je po čuvenoj pesmi koju je napisao za Seku Aleksić.

"To je Saša Popović dao nadimak, i to je tako ostalo. Ta pesma je bila veliki hit, išla je u klubovima po 5,6 puta zaredom. Ja posmatram muziku u komercijalnom smislu, više se ne rade albumi, više singlovi", rekao je Roganović i dodao da se u muzičkom svetu najviše cene kantautori.

Otkrio je i sa kim je najlakše, a sa kim najteže sarađivati.

"Pa kako ko. Sad kad bih rekao da je Saša Kovačević zahtevan, ispalo bi da kažem nešto loše, a zapravo je čovek perfekcionista. Zahtevno je da pogodim koji slog njemu leži. Ja ga podržavam u tome", rekao je kompozitor.

Miloš od skoro ne sarađuje sa Severinom kojoj je napisao mnoge hitove, poput "Dobrodošao u klub".

"To je možda malo grubo da ne želim da sarađujem sa njom. Jednostavno smo se udaljili i taj naš odnos još uvek nema epilog u mojoj glavi i stoga ne želim da iznosim neke detalje u javnosti. Istina je dakle da ne sarađujemo, neki ljudski faktori su u pitanju, neka ostane na tome", bio je kratak Miloš i najavio da će uskoro izaći hit sa Natašom Bekvalac, koja za tu pesmu kaže da će to biti njena najveća pesma u karijeri.