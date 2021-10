KO JE ČUVENI DEDA IZ SERIJE "SQUID GAME"? Život mu se promijenio iz korijena, a jedna stvar mu teško pada

Oh Jong-su je najstariji član ekipe glumaca iz najpopularnijeg korejskog ostvarenja, koji je postao najtraženije lice kada je riječ o reklamama, kampanjama i mnogobrojnim projektima.

Iako su tvorcu serije "Squid game" čitavu jednu deceniju odbijali scenario, ovo korejsko ostvarenje donijelo je neočekivan uspjeh.

Ni sami čelnici Netfliksa nisu očekivali da će ova serija donijeti zaradu nevjerovatne sume, a samim tim, njeni glavni akteri doživjeli su abnormalnu popularnost.

Jedna od glavnih uloga pripala je 77-godišnjem Oh Jong-suu koji je preko noći uspio da stekne svjetsku slavu. Gostujući prvi put na jednoj korejskoj televiziji, Oh Jong-su govorio je da mu se život mnogo promijenio otkako se emitovala serija "Squid game".

Opisujući svoju reakciju na "Squid Game sindrom" koji je zahvatio čitav svijet, Oh Jong-su rekao je da je izuzetno oprezan zbog svoje popularnosti.

- Osjećam se kao da lebdim u vazduhu. To me tjera na razmišljanje da moram da se smirim, organizujem svoje misli i suzdržim se - rekao je on i dodao:

- Toliko ljudi me je kontaktiralo od izlaska serije. Budući da nemam menadžera koji bi mi pomogao, teško mi je bilo da ispratim količinu poziva i poruka koje sam dobijao i koje dobijam. Zbog toga mi je ćerka pomagala - ispričao je Oh Jong-su, prenosi Daily Mail.

Iako psiholozi tvrde da ova serija ima negativan uticaj na ljude, Oh Jong-su dobio je mnogo privilegija zahvaljujući svom učešću u njoj. Nakon emitovanja serije, pozvan je u južnokorejski rijaliti šou pod nazivom "How Do You Play?", a žele ga i u brojnim reklamama, koje je odbio.

- Naše društvo, nažalost, često priznaje samo prvo mjesto, kao da sve drugo nije važno. Ljudi zaboravljaju da je i to drugo mjesto, iako je poraženo od prvog, zapravo pobijedilo treće mjesto. Dakle, svi smo mi pobjednici. Mislim da je pravi pobjednik onaj ko naporno radi i trudi se da bude što bolji. Lično nikada nisam težio velikom uspjehu i zadovoljan sam ovim što imam - rekao je glumac i dodao:

- Nemam velike ambicije, već sam dobio mnogo u životu. Sad samo želim da ostavim u nasljedstvo dio onoga što sam primio. Jednostavnije rečeno, recimo, zamisli da odeš na planinu i vidiš cvijet. Kad si mlad, ubraćeš taj cvijet i uzeti ga samo za sebe. Ali kad dođeš u moje godine, ostaviš ga onde gdje si ga našao, a kasnije se vratiš da ga vidiš još jednom.

Isto je i sa životom, stvari treba ostaviti tačno onakvim kakve jesu. Nije uvijek lako, ali to je jedini ispravan put - zaključio je.

