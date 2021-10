MARKO MITANOVSKI POSTAO ŽENA! Šok na Instagramu dizajnera - od muškarca koji je oblačio Lejdi Gagu do TOP RIBE!

Marko Mitanovski promenio pol i postao Maja!

Izvor: Instagram/Screenshot/mmitanoviski/Profimedia

Modni dizajner Marko Mitanovski doživIo je svetsku slavu 2009. godine kada je kao mladi umetnik dobio priliku da osvoji svet. Pre nekoliko godina povukao se iz javnog života, a sada objavama na Instagramu srušio Internet!

Marko je postao Maja!

"Marko je pre nekoliko godina odlučio da promeni pol jer to bila njegova najveća želja. Proces je uspešno završen, a on je o tome obavestio samo svoje prijatelje. Kada su njegovi fanovi u Srbiji počeli da postavljaju pitanja na društvenim mrežama gde je i šta radi, on je na svom Instagramu objavio fotografije na kojima je otkrio kako sada izgleda", rekao je izvor.

Marko je sada dobio novo ime i pokazao novo lice.

Mitanovski je ostvario veliki uspeh kao dizajner koji je oblačio Lejdi Gagu, a sada izgleda bolje od nje!

Pogledajte Maju: