RADA POCRVENJELA U EMISIJI: Voditeljka joj tražila da uporedi Milana i Harisa - otkrila i ko je bolji FRAJER!

Pjevačica Rada Manojlović gostovala u emisiji "Kontra šou" i ostala šokirana pitanjem

Izvor: Kurir TV printscreen

Pjevačica Rada Manojlović gostovala je u emisiji "Kontra šou" koja se emituje na Kurir televiziji i ostala zatečena pitanjem voditeljke Jelene Nikolić.

"Kako je Milan?".

Rada je prije toga govorila da za svog dečka Harisa Berkovića smatra da je najbolji frajer na estradi, a onda ostala zatečena pitanjem o bivšem dečku.

"Da ti vidim ta pitanja, šta je to", nasmijala se Rada i pocrvenjela.

"Ko je najbolji frajer sam odgovorila još 2016. godine, to kod mene ne može tako lako da se mijenja, moj dečko je uvijek najbolji frajer. Do 2012. godine je to bio Milan", rekla je Rada i otkrila šta o njoj misle kolege sa estrade.

"Ne znam, mislim da ni ne razmišljaju o meni. Ako misliš da li sam sa nekim u svađi nisam. Ja sam povučena i sa svima sam dobra. Ne bi trebalo da me mrze niti da okreću glavu, jer od mene ne mogu da čuju ništa loše".