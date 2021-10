ZALUDELA DEKOLETOM I PRIRODNIM GRUDIMA, PA PRIZNALA: Nikad ne bih bila na mestu Milice Pavlović i Aleksandre Prijović!

Nikolina Kovač otkrila je šta misli o koleginicama.

Pevačica Nikolina Kovač je jedna od najatraktivnijih žena na estradi. Ima dvoje dece i u srećnom je braku s kolegom Sašom Kaporom, a gde god se pojavi privlači veliku pažnju.

Nikolina nije neko ko se podvrgao plastičnim operacijama i na njoj je sve prirodno, a dekolteom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Često ističe prirodne grudi u prvi plan, pa tako i u emisiji "Grand magazin" u kojoj je bila u brusu i sakou, na radost muškog dela gledalaca i prisutnih u studiju.

Nikolina je govorila i o karijeri, te istakla da poštuje koleginice Aleksandru Prijović i Milicu Pavlović i da su one među najvećim zvezdama i preuspešne u svom poslu, ali da nikada ne bi želela biti kao one.

"Mislim da ne bih volela da sam na mestu ni jedne ni druge, jer svako od nas ima neku svoju auru. Prosto, život je čudan i ja ne bih iz ove perspektive ništa menjala. Nisam zavidna osoba. Želim da budem ja i znam da je to ispravno. Ako težim ili žalim za nečim što neko drugi ima, to je meni neljudski. Svako ima neku svoju nafaku i niko ničiju nafaku ne može uzeti, tako kažu u Bosni i to je zaista tako. Svako treba da bude ono što jeste, ne možemo biti ono što nismo i ne treba. Prosto, ne bi mi ljudi verovali da budem nešto drugačije od ovoga što jesam", objasnila je pevačica.

Nikolina i njen suprug imaju stan na istom spratu u zgradi u kojoj je nekada živela Aleksandra Prijović.

"Videla sam je par puta, dolazila je, pošto tu ima restoran. Imam sve pohvale i za njenu i Miličinu karijeru. Ja osećaj ljubomore kod sebe ne prepoznajem, ja ne znam šta je to", rekla je Nikolina Kovač u emisiji.