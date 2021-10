NOSIM SKUPO I DOVODIM NBA ZVEZDU U SRBIJU! Didi Janković o trošenju para i planovima s Andreom Dramondom!

Didi Janković o tome da svaki dinar koji zaradi potroši na garderobu i dolasku košarkaša Filadelfije u Beograd.

Izvor: Instagram/didijofficial/screenshot

Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, u medijskoj je izolaciji pred izlazak velikih muzičkih projekata, a jedan od njih će biti i sa Andreom Dramondom, košarkašem Filadelfije koji je ovog leta doživeo porodičnu dramu.

"Ja sam trenutno povučena, ne pojavljujem se nigde. Sve što ja nosim može da se vidi na internetu koliko košta, volim brendiranu garderobu i volim da dobro izgledam, to je sastavni deo mog posla. Suprug me ne kritikuje, on voli kad ja šopingujem i nagovara me da kupujem sebi. Svaki dinar koji zaradim potrošim na garderobu, najviše zarađujem od Instagrama. Ćerkica je baš porasla, prohodala je i ide svuda sa mnom, već obuva moje cipele. Svi me pitaju kad će drugo dete, a ja ne planiram ništa još uvek", rekla je Didi za kameru Kurir televizije.

Pevačica je najaviila da planira da dovede u Srbiju, posle posete Džonija Depa, NBA zvezdu Andre Dramonda.

"Ne poznajem Džoni Depa, ali nikad se ne zna, možda se nekad sretnemo. Planiram da dovedem u Srbiju NBA zvezdu Adre Dramonda, on planira da dođe i izrazio je želju da ga dovedem. Ja ću ga dovesti pravo na Kurir televiziju, objasnila sam mu da ste vi najčitaniji medij na Balkanu".

