43 KVADRATA, GLANC RENOVIRAN Jovana Jeremić kupila stan, ostavlja ga ćerki a jedna stvar je bila presudna za lokaciju

Voditeljka Jovana Jeremić odlučila je da časti sebe za rođendan.

Izvor: pink tv / screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić postala ponosna vlasnica nekretnine u beogradskom naselju Mirijevo a sad je otkrila sve detalje. Kako Jovana ističe, ona je sebe častila stanom za svoj 30. rođendan koji je 25. oktobra.

"Istina je da sam kupila stan u Mirijevu. Ja sam odlučila da to kupim sebi za rođendan, koji je za pet dana. Kad me pitaju šta da mi kupe za rođendan neki muškarci, ne znam šta bih im odgovorila! Nisu na vreme to odradili kada je trebalo. Na sreću moju, sada sve mogu sama da obezbedim, onda ja biram s kim ću i šta ću i niko ne može da me ucenjuje", rekla je Jovana, a o ceni stana je poručila:

"Što se tiče vrednosti, to ne bih otkrivala. Bila sam skromna, to je odlika moje ličnosti. Stan ima oko 43 kvadrata i blizu je sestrinog stana, to je bilo presudno. Taj stan će ostati Lei ili mojim roditeljima, odlučiću o tome u zavisnosti od toga koliko para budem zaradila u budućnosti", ističe voditeljka.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Stan je glanc renoviran, pitanje je sada da li ću odmah živeti u njemu ili ću ga izdavati. Bitno je da sam ja nekretninu obezbedila i da sam napokon ostvarila svoj životni san", završava Jovana.

