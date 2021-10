KRILA SAM, PORODICI REKLA TEK POSLIJE 4 OPERACIJE Ispovjest Mire Škorić o borbi sa rakom od koje ćete se naježiti

Pjevačica je ćutala od svih i vodila svoje bitke sa teškim neprijateljem.

Mira Škorić svojevremeno je vodila bitku s opakom bolešću, iz čega je mnogo toga naučila. Bitku je htjela da vodi sama, krila je i od najbližih a iz svega ponijela najvažnije, da prije svega treba da budemo odgovorni prema sebi i svom zdravlju.

Iako je iz najteže životne bitke izašla kao pobjednik, Mira kaže da ta borba, zapravo, nikada ne prestaje.

"Iskreno da vam kažem ne, ta borba ne prestaje. Ja sam dobro, nikad bolje, ali postoji taj jedan protokol kod onkoloških bolesti", rekla je Mira jednom prilikom za Svet.

Pjevačica se hrabro borila, prebrodila je četiri operacije a njena porodica ništa o tome nije znala. Međutim, i dalje nije mirna jer bolest uvijek može da se vrati.

"Najviše mrzim rečenicu “Ja sam pobijedio rak“, to nikada ne treba da se izgovori jer ta bolest uvijek može da se vrati. Ne daj Bože nikom. Ja sam to dugo krila, zapravo krila sam od svoje porodice da bih ih zaštitila. Moja majka je preminula 2017. godine od srca. Sve to ostavlja posljedice na porodicu, kada su saznali samo za četiri operacije koje sam imala, bolje da ne pričam kako im je bilo. Ali, idemo dalje, nema stajanja, suočiš se, boriš se, ja idem glavom kroz zid", istakla je tada pjevačica.

