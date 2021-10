NEMOJTE TO DA PUŠTATE: Mirjana Karanović prekinula voditelje u programu uživo - nije dala da puste snimak na kojem PLAČE

Mirjana Karanović vidno potresena zbog kolega koji su preminuli.

Glumica Mirjana Karanović nedavno je na Instagramu objavila potresan video kojim se u suzama prisetila dragih kolega glumaca koji, nažalost, više nisu među nama.

Na snimku koji su tada objavili svi mediji, glumica plače i jeca u kolima dok vozi.

"Putujem. Svira ABBA. Ponavljam tekst 'Petrijin venac' i samo me udari kao pesnicom da vas nikad više neću videti. Glogi, Tasovac, Žuća, Mira, Lane, Boris, Vlasta, Neda", napisala je glumica uz objavu, a sada se osvrnula na ovaj snimak.

"Svako od nas ima procese tugovanja i kako se suočavamo s nekim gubicima u životu. Moj emotivan sklop je takav", rekla je glumica gostujući u jutarnjem programu na TV Prva, a potom su voditelji zatražili od režije da puste video, što Mirjana nije dozvolila.

"Ne, nemojte da puštate", insistirala je.

"Dugo negiram da se nešto dogodilo, pravim se kao nije bilo, nije se desilo. Postoji neki trenutak kada nekako stigne. Znate kako, vozila sam se tom zemljom, nekom potpuno stranom. Daleko do svega, mojih prijatelja i kuće. Ponavljala sam taj tekst 'Petrije'. Bio je taj deo kako ljudi odlaze i kako ih se zaboravljamo. Sve prebolimo i zaboravimo, zato što volimo život. Došli su mi u glavu svi ti ljudi koji su zapravo bili deo mog života… Samo shvatis da ih više nikada nećeš moći da sretneš i da nećeš moći da kažem 'ah, on ili ona su malo zauzeti, videćemo se neki drugi dan'. To su momenti kada čovek shvati. Meni je veoma teško što u poslednje vreme je mnogo ljudi otišlo odjednom. Ne stigneš s tim da se suočioš I shvatiš to sve. Nisu samo poznati ljudi, već i nepoznati. Neki moji rođaci, prijatelji", objasnila je umetnica.

Snimak Mirjane Karanović pokrenuo je emotivne komentare i reči podrške, a mnoge i rasplakao.

Pomenućemo da je nedavno, nakon ovog snimka, preminuo i glumac Marko Živić, koji nas je napustio u 50. godini, nakon teške borbe s korona virusom.

Komemoracija preminulom glumcu biće održana u utorak, 19. oktobra, u 11 časova u Beogradskom dramskom pozorištu, a sahranjen će biti istog dana u 14:30 časova na Novom groblju.