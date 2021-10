JOKSIMOVIĆ JE NADOBUDNA BUDALA! Kebina bivša ljubavnica se POKAJALA što je odbila Željka i zbog ovih reči!

Ljlijana je oplela i po Snežani Đurišić, ali i otkrila zašto misli da je Dragan Brajović Braja omrzao.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović/Facebook/Ljiljana Jevremović/screenshot

Ljiljana Jevremović je tekstopisac, koja sa pevačem Draganom Kojićem Kebom ima vanbračnu ćerku Inu, a jednom prilikom je otkrila kako je zatrudnela, kao i zašto njena ćerka ne želi kontakt s ocem.

Ona je tokom karijere odbijala saradnju sa pojedinim pevačima što ju je na kraju dosta koštalo, te je jednom prilikom otkrila i da je napravila pogrešnu procenu.

Ljiljana se pokajala što je odbila Željka Joksimovića, a onda je iznela svoj stav o Snežani Đurišić, te otkrila zašto smatra da ju je Dragan Brajović Braja omrzao.

"Odbila sam i Željka Joksimovića, rekla sam da neću da sarađujem sa arogantnom, nadobudnom budalom i sada se mnogo kajem zbog toga. Nisam znala da mu je to prirodno stanje, ta arogancija. I Snežana Đurišić je komplikovana i zahtevna za saradnju, njoj sam pisala pesmu Zoro sestro. Ona je najuzdržanija od svih pevača. Ona odvaja estradu od običnih ljudi, glumi nedodirljivost, stvara gard prema običnim ljudima. Opuštena je samo u društvu koje je njoj ravno i koje može da joj parira", rekla je Ljiljana jednom prilikom za "Svet" i dodala:

20.4.1972. Željko Joksimović

Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel

"Dragan Brajović Braja me je omrzao jer sam uvek pisala bolje pesme od njega - on napiše, pa na istu muziku ja, a moja verzija ispadne bolje. Kasnije je jedva dočekao da me proziva, pa je izjavio da protiv ovakvih kao što sam ja treba smisliti kaznu jer zloupotrebljavamo muškarce. Zabio mi je nož u leđa".

Izvor: Facebook/Ljiljana Jevremović/screenshot