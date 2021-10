POTRESAN SNIMAK DINA MERLINA: Kroz suze prvi put govorio o teškoj bolesti - "Bio sam kao biljka" (VIDEO)

U tom periodu je želio i da napusti muziku.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Dino Merlin je jedan od najuspešnijih muzičara na ovim prostorima iako je imao teško detinjstvo, a njegova popularnost danas jednaka je onoj kakvu je imao na početku karijere, prije nekoliko decenija.

Premda van kamera živi sasvim jednostavno i ponaša se kao svaki drugi čovjek, a ne kao zvijezda, što su jednom otkrile njegove komšije koje su o njemu imale samo riječi hvale, pjevač retko priča o svom privatnom životu.

Jednom prilikom je prvi put progovorio o teškom periodu kroz koji je prošao, a taj snimak sada je postao viralan na društvenim mrežama. Tada je javno priznao sa čime se suočio i kasnije, srećom, i izborio. U pitanju je depresija, koja je u današnje vrijeme, nažalost, sve češća.

"Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželeo nikome. To se manifestovalo tako da sam bio ni za šta. Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. I to je bio period kada sam htio da napustim muziku i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao", ispričao je Merlin, a oči su mu bile pune suza.

Nakon ovoga, slavni pjevač je dobio brojne komentare i nesebičnu podršku fanova.